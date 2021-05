Netanyahu afirma que lograron los objetivos de la operación; reitera que Israel no inició el conflicto con Gaza

Hoy, 21 de mayo de 2021, cuando entró en vigor el cese el fuego entre el Estado de Israel y Hamas, grupo islámico que controla la franja de Gaza, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu envió un mensaje al mundo en el que reiteró que su nación fue objeto de un ataque no provocado, por parte de una organización terrorista, y agradeció a las naciones que dieron su apoyo a Israel, especialmente a Estados Unidos.

Durante su discurso, el líder israelí dijo que se alcanzaron todos los objetivos de la operación “Guardián de los Muros” y que abatieron a más de 200 “terroristas”, entre ellos, 25 oficiales; que todos los logros “serán revelados con el tiempo”, reportaron las agencias internacionales de noticias.

“Israel no inició este conflicto. Fuimos atacados de una forma no provocada por la organización terrorista Hamás que disparó cuatro mil cohetes contra nuestra capital y nuestras ciudades. Ningún país se queda de brazos cruzados al ser atacado de ese modo criminal. Israel no es diferente”, señala un comunicado de la oficina del primer ministro.

Y añadió: “Pero hemos hecho algo distinto. Estábamos luchando contra terroristas que se esconden entre los civiles en uno de los sitios más densamente poblados de la tierra. Ellos disparaban cohetes contra nuestros civiles mientras utilizaban a sus civiles como escudos humanos. Hemos hecho todo lo posible para evitar víctimas civiles, las bajas innecesarias de no combatientes, mientras tratábamos de atacar a los combatientes que estaban tratando de asesinar a nuestros ciudadanos. Lamentamos cada pérdida de vida, pero puedo decirles categóricamente, que no hay un ejército en el mundo que actúe de forma más moral que el ejército de Israel”.

El mensaje de Netanyahu va en línea con lo señalado ante el Consejo de Seguridad por el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, el pasado 16 de mayo, al defender el derecho de su nación a la legítima defensa. “Miembros del Consejo de Seguridad déjenme preguntarles: ¿Qué harían ustedes si miles de cohetes terroristas estuvieran siendo disparados contra su país, contra su pueblo, contra sus padres o hijos? ¿Cómo responderían si una organización con una ideología fanática yihadista como la de ISIS, estuviera bombardeando Beijing, Moscú o Dublin y provocando el cierre de los aeropuertos de París, Oslo o Londres. ¿Que esperarían que hiciera el Consejo de Seguridad?”, manifestó Erdan.

El diplomático también afirmó que Israel ve cada baja civil como una tragedia, que Hamas ve cada civil israelí muerto como una victoria en su campaña de yihad, basados en su carta fundacional antisemita, y a cada palestino civil muerto como una victoria en su campaña para ganar la simpatía internacional.

La agencia de noticias AFP reportó hoy que, sin aviones de combate ni alertas de cohetes, la calma regresó a la franja de Gaza y a Israel, aunque nuevos choques entre fieles palestinos y agentes israelíes se registraron en la Explanada de las Mezquitas, el tercer lugar más sagrado del islam, en Jerusalén Este.

Unos choques similares hace 11 días fueron el detonante final de la escalada de violencia que opuso al ejército israelí y al movimiento islamista Hamás, y que se saldó con la muerte de 243 palestinos, incluyendo 66 menores y combatientes, según las autoridades gazatíes, y de 12 personas en Israel, incluyendo a un niño, una adolescente y un soldado, según la Policía.

Durante su discurso en el Ministerio de Defensa, en Tel Aviv, Netanyahu dijo estar agradecido con el presidente Biden “por ofrecerse a ayudar a reponer nuestra reserva de interceptores de misiles”. “Eso es tan importante para salvar la vida de los israelíes, y casualmente, vidas palestinas. Sin la Cúpula de Hierro habríamos tenido que realizar una invasión terrestre de Gaza para impedir que dispararan sus misiles y el listado de víctimas se habría disparado a niveles estratosféricos”.

Información oficial señala que la noche de ayer, el Gabinete de Seguridad de Israel aceptó por unanimidad la recomendación de todos los funcionarios de seguridad, el Jefe de Estado Mayor de las FDI, el jefe de la ASI (Servicio de Seguridad General), el jefe del Mossad y el Director del Consejo de Seguridad Nacional de aceptar la iniciativa egipcia de un alto el fuego mutuo sin condiciones previas. No obstante, “la dirección política subraya que es la realidad sobre el terreno la que determinará el futuro de la operación”.

Según la agencia AFP, Hamás, un movimiento considerado terrorista por Israel, la Unión Europea y Estados Unidos -y que controla la franja de Gaza desde 2007 tras ganar unas elecciones parlamentarias-, afirmó que “la resistencia palestina respetará este acuerdo siempre que la ocupación [en referencia a Israel] lo respete”.

Fuentes diplomáticas de Egipto informaron que enviarán dos delegaciones a Tel Aviv y a los Territorios Palestinos para “supervisar la aplicación” del alto el fuego. En tanto, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, viajará a Medio Oriente “en los próximos días” para reunirse con responsables palestinos e israelíes.