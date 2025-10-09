Panamá, 09 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PLAN DE PAZ

    Netanyahu anuncia que su gobierno ratificará el acuerdo para Gaza este jueves

    EFE
    Netanyahu anuncia que su gobierno ratificará el acuerdo para Gaza este jueves
    Foto de archivo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. EFE

    El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que convocará a su gobierno para ratificar el acuerdo del plan de paz para Gaza firmado con Hamás en Egipto y agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, su compromiso para liberar a los rehenes en la Franja palestina.

    +info

    Israel y Hamás alcanzan un primer acuerdo sobre el plan de paz de Donald Trump para Gaza

    “Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para ratificar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes”, dijo Netanyahu en un comunicado distribuido por su oficina en la madrugada de este jueves, poco después de que Trump anunciara la firma del acuerdo.

    “Agradezco de todo corazón al presidente Trump y a su equipo su compromiso con esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes”, añadió en el mensaje, en el que también agradeció el “coraje y sacrificio” de los soldados y de las fuerzas de seguridad israelíes.

    Y concluyó: “Si Dios quiere, juntos seguiremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos”.

    Trump publicó en sus redes sociales que las dos partes han firmado la primera fase del plan de paz para Gaza, que implica que “TODOS los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”.

    “Es un GRAN DÍA para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos”, agregó Trump.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pearl Island desiste de construir hotel de $29 millones en la isla Pedro González al quedar sin efecto el incentivo fiscal turístico. Leer más
    • Grupo Estrella adquiere Cemex Panamá por $200 millones. Leer más
    • Cuatro hoteles de Panamá, entre los 20 mejores de Centroamérica según ranking de Tripadvisor. Leer más
    • IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre. Leer más
    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre. Leer más
    • La Prensa presentará la investigación sobre la marina privada de Louis Sola en Amador, en la conferencia de periodismo Colpin. Leer más
    • Juez niega solicitud a Bernardo Meneses y mantiene querella del Ifarhu en caso de peculado. Leer más