Netanyahu confirma que fue tratado con éxito de un cáncer de próstata

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este viernes que ha sido tratado con éxito de un cáncer de próstata con un breve tratamiento para eliminar el tumor maligno, que estaba prácticamente en fase embrionaria.

Netanyahu ha efectuado esta declaración en redes sociales tras la publicación de su informe médico anual, que decidió retrasar dos meses “para no se publicara en el punto álgido de la guerra y así evitar que el régimen terrorista de Irán difundiera más propaganda falsa contra Israel”.

Medios israelíes comentaron la posibilidad del cáncer en las semanas posteriores a la operación quirúrgica a la que se sometió Netanyahu en diciembre de 2024. El primer ministro israelí ha precisado a este respecto que, durante el último seguimiento posoperatorio, los médicos descubrieron “una pequeña mancha de menos de un centímetro” en la próstata, confirmada finalmente como “una etapa muy temprana de un tumor maligno”

A pesar de que existía la opción de mantener el tumor bajo observación, el primer ministro israelí, de 76 años, ha indicado que prefirió someterse a terapia contra el cáncer. “Cuando me informan a tiempo sobre un posible peligro, quiero tratarlo de inmediato. Esto aplica tanto a nivel nacional como personal, y eso hice”, ha indicado.

“Me sometí a un tratamiento específico que eliminó el problema sin dejar rastro. Asistí a algunas sesiones cortas, leí un libro y seguí trabajando. La mancha desapareció por completo”, ha indicado el primer ministro.