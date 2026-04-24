Panamá, 24 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Evaluación médica

    Netanyahu confirma que fue tratado con éxito de un cáncer de próstata

    Europa Press
    Netanyahu confirma que fue tratado con éxito de un cáncer de próstata
    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. EFE

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este viernes que ha sido tratado con éxito de un cáncer de próstata con un breve tratamiento para eliminar el tumor maligno, que estaba prácticamente en fase embrionaria.

    Netanyahu ha efectuado esta declaración en redes sociales tras la publicación de su informe médico anual, que decidió retrasar dos meses “para no se publicara en el punto álgido de la guerra y así evitar que el régimen terrorista de Irán difundiera más propaganda falsa contra Israel”.

    Medios israelíes comentaron la posibilidad del cáncer en las semanas posteriores a la operación quirúrgica a la que se sometió Netanyahu en diciembre de 2024. El primer ministro israelí ha precisado a este respecto que, durante el último seguimiento posoperatorio, los médicos descubrieron “una pequeña mancha de menos de un centímetro” en la próstata, confirmada finalmente como “una etapa muy temprana de un tumor maligno”

    A pesar de que existía la opción de mantener el tumor bajo observación, el primer ministro israelí, de 76 años, ha indicado que prefirió someterse a terapia contra el cáncer. “Cuando me informan a tiempo sobre un posible peligro, quiero tratarlo de inmediato. Esto aplica tanto a nivel nacional como personal, y eso hice”, ha indicado.

    “Me sometí a un tratamiento específico que eliminó el problema sin dejar rastro. Asistí a algunas sesiones cortas, leí un libro y seguí trabajando. La mancha desapareció por completo”, ha indicado el primer ministro.

    Europa Press


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Unachi en la mira: rectora se ausenta de la Asamblea y destapan deuda de $12 millones con la CSS. Leer más
    • Las Agroferias del IMA estarán abiertas este jueves 23 de abril; lugares confirmados. Leer más
    • Envían de vacaciones al secretario de la ATTT tras derogación de decreto de ‘apps’ de transporte. Leer más
    • Más de 15 mil personas se han registrado en las primeras horas para el retiro de los Cepanim. Leer más
    • Canal de Panamá adjudica por $17.5 millones la construcción de carreteras en la cuenca del río Indio. Leer más
    • Meduca detecta red de funcionarios implicados en falsificación de diplomas y presenta denuncia en el MP. Leer más
    • Coco Parque: abren al público un espacio frente al mar cerrado por décadas. Leer más