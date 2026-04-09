Panamá, 09 de abril del 2026

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    TENSIÓN

    Netanyahu dice que no hay tregua en el Líbano

    EFE
    Netanyahu dice que no hay tregua en el Líbano
    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. EFE

    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este jueves en que “no hay algo el fuego en el Líbano”, país con el que pretende lograr sin embargo “un acuerdo de paz histórico y duradero” tras las “negociaciones directas” que ha ordenado emprender.

    En un vídeo difundido este jueves, Netanyahu habló de las conversaciones que ha ordenado entablar con el Líbano para conseguir el desarme de Hizbulá y “un acuerdo de paz histórico y duradero”, asegurando que ya ha conseguido cuatro acuerdos con países árabes y pretende lograr más.

    Netanyahu comenzó su mensaje afirmando que “no hay alto el fuego en el Líbano”, que Israel continúa “atacando a Hizbulá con fuerza” y ​​no cesará hasta restablecer la seguridad en el territorio israelí.

    “Tras reiteradas peticiones del Gobierno libanés para que iniciemos negociaciones de paz con nosotros, anoche instruí al gabinete para que entablara negociaciones directas con el Líbano”, dijo en el vídeomensaje, que siguió a un comunicado de su oficina anunciando dichas conversaciones.

    Estas negociaciones persiguen, explicó, dos objetivos: el primero de ellos desarmar al grupo chií libanés Hizbulá y el segundo conseguir “un acuerdo de paz histórico y duradero entre Israel y el Líbano”.

    “Ya he logrado cuatro acuerdos de paz con países árabes y pretendo lograr más”, añadió en referencia a los llamados Acuerdos de Abraham por los que Israel normalizó relaciones con Emiratos, Baréin, Sudán y Marruecos.

    EFE

    Agencia de noticias


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