Panamá, 28 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Operación León rugiente

    Netanyahu: El ataque eliminará ‘la amenaza existencial’ que supone el régimen iraní

    EFE
    Netanyahu: El ataque eliminará ‘la amenaza existencial’ que supone el régimen iraní
    Captura de video del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. EFE/Government Press Office Israel)-

    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con Estados Unidos lanzado este sábado contra Irán tiene el objetivo de “eliminar la amenaza existencial que representa” el régimen iraní.

    “Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico”, dice en un videomensaje difundido coincidiendo con el aviso de que Irán ha respondido con misiles al ataque israelí en su territorio.

    En su mensaje, añadió que la acción conjunta con Estados Unidos contra Irán “creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino”.

    “Ha llegado el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní —los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis— se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y en paz”, dijo el primer ministro.

    Netanyahu también hizo un llamamiento a los ciudadanos de Israel para que sigan las instrucciones del Comando de Frente Interno del Ejército israelí.

    Y explica que en los próximos días “se exigirá a todos resistencia y fortaleza”. “Juntos resistiremos, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel”, acaba su mensaje.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La fiscalía pide condena para 16 y absolución para 5; también reclamará resarcimiento a 13 acusados en el caso Odebrecht. Leer más
    • Papadimitriu culpa a sus padres y De Lima niega vínculos con testaferros en juicio Odebrecht. Leer más
    • MOP destinará $1.1 millones para limpiar 18 hectáreas con municiones en Nuevo Emperador. Leer más
    • Meduca relanza licitación por $273 millones para la compra de 531,250 laptops estudiantiles. Leer más
    • Fiscalía realiza allanamiento en unas oficinas en Albrook y se lleva documentos de Panama Ports. Leer más
    • ‘Marines’ de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamiento con estamentos de seguridad de Panamá. Leer más
    • Operativo municipal retira mobiliario ilegal en plazas del Casco Antiguo. Leer más