Netanyahu insiste en un acuerdo con Hamás que libere a todos a los rehenes de una vez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, insistió en la noche de este sábado, en un comunicado publicado por su oficina, en que Israel aceptará un acuerdo con Hamás con la condición de que todos los rehenes cautivos en Gaza “sean liberados de una vez”, así como que el grupo islamista se desarme, se desmilitarice la Franja y se instaure un gobierno ajeno a Hamás y a la Autoridad Palestina.

El comunicado, publicado por los medios israelíes, se produce entre informaciones de que una delegación de Hamás se encuentra en El Cairo para conversar con los mediadores egipcios de cara a un alto el fuego en Gaza.

El objetivo es alcanzar un entendimiento que permita liberar a todos los rehenes en manos de Hamás a cambio de un número de presos palestinos en Israel, congelar la actividad del ala militar de la formación palestina y el envío de una fuerza árabe e internacional a Gaza hasta que se alcance un acuerdo sobre la futura administración del enclave, según explicaron a EFE fuentes de seguridad egipcias.

En este contexto, la Oficina del Primer Ministro “aclara que Israel aceptará un acuerdo con la condición de que todos los rehenes sean liberados de una vez y de acuerdo con nuestras condiciones para el fin de la guerra”, dice la nota sobre los 20 cautivos vivos y 30 muertos que siguen en el enclave palestino.

Dichas condiciones pasan por “el desarme de Hamás, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control israelí del perímetro de Gaza y la instauración de un gobierno ajeno a Hamás y a la Autoridad Palestina que conviva en paz con Israel”, añade.