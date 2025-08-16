Panamá, 17 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CONFLICTO

    Netanyahu insiste en un acuerdo con Hamás que libere a todos a los rehenes de una vez

    EFE
    Netanyahu insiste en un acuerdo con Hamás que libere a todos a los rehenes de una vez
    Ayuda humanitaria entra desde el cielo. EFE

    El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, insistió en la noche de este sábado, en un comunicado publicado por su oficina, en que Israel aceptará un acuerdo con Hamás con la condición de que todos los rehenes cautivos en Gaza “sean liberados de una vez”, así como que el grupo islamista se desarme, se desmilitarice la Franja y se instaure un gobierno ajeno a Hamás y a la Autoridad Palestina.

    +info

    ‘Nos negamos a seguir sirviendo en esta guerra política de Netanyahu’: miles de personas protestan en Israel por el plan de ocupación de la ciudad de GazaEl Gobierno de Israel aprueba el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza

    El comunicado, publicado por los medios israelíes, se produce entre informaciones de que una delegación de Hamás se encuentra en El Cairo para conversar con los mediadores egipcios de cara a un alto el fuego en Gaza.

    El objetivo es alcanzar un entendimiento que permita liberar a todos los rehenes en manos de Hamás a cambio de un número de presos palestinos en Israel, congelar la actividad del ala militar de la formación palestina y el envío de una fuerza árabe e internacional a Gaza hasta que se alcance un acuerdo sobre la futura administración del enclave, según explicaron a EFE fuentes de seguridad egipcias.

    En este contexto, la Oficina del Primer Ministro “aclara que Israel aceptará un acuerdo con la condición de que todos los rehenes sean liberados de una vez y de acuerdo con nuestras condiciones para el fin de la guerra”, dice la nota sobre los 20 cautivos vivos y 30 muertos que siguen en el enclave palestino.

    Dichas condiciones pasan por “el desarme de Hamás, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control israelí del perímetro de Gaza y la instauración de un gobierno ajeno a Hamás y a la Autoridad Palestina que conviva en paz con Israel”, añade.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Presidente Mulino a raíz de caso Nestlé: ‘Si no compran leche nacional, no importan’. Leer más
    • Mulino alerta sobre ‘queso falso’ en el mercado panameño y exige identificarlos. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • Idaan suspenderá planta de Chilibre por trabajos en toma de agua cruda este 16 y 17 de agosto. Leer más
    • Puerto Armuelles: ¿la nueva puerta logística de Panamá hacia Costa Rica?. Leer más