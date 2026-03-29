Netanyahu ordena ocupar más territorio en el sur del Líbano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este domingo “ampliar aún más la zona de seguridad existente” en el sur del Líbano, según anunció en un vídeomensaje en el que anticipa una mayor ocupación militar israelí del sur de este país vecino.

“He decidido ahora ampliar aún más la franja de seguridad existente, para finalmente frustrar la amenaza de invasión y mantener el lanzamiento de misiles antitanque lejos de nuestra frontera”, añadió Netanyahu, que se comprometió a “cambiar radicalmente” la situación en el norte del país, zona cercana a la divisoria.

Según él, el hecho de que Israel amplíe su dominio en el sur del Líbano responde a que el grupo chií libanés Hizbulá “aún conserva la capacidad residual de lanzar cohetes”, lo que hizo que, junto a comandantes y altos cargos, decidieran abordar hoy la manera de “eliminar” esta amenaza.

El mandatario enumeró, también, otros lugares ocupados por el Ejército israelí como ejemplos de cómo ha cambiado “el rostro de Oriente Medio” y la seguridad para Israel.

“Estamos tomando la iniciativa, estamos atacando y hemos creado tres cinturones de seguridad en lo profundo del territorio enemigo. En Siria, desde la cima del Monte Hermón hasta Yarmuk. En Gaza, en más de la mitad del territorio de la Franja”, dijo sobre el despliegue de tropas a lo largo de la línea amarilla, pese a que debía tratarse de una medida temporal tras el actual alto el fuego.

“Irán ya no es el mismo Irán, Hizbulá ya no es el mismo Hezbolá, y Hamás ya no es el mismo Hamás. Ya no son ejércitos terroristas que amenazan nuestra existencia; son enemigos derrotados que luchan por su supervivencia”, recalcó Netanyahu.