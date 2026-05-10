Netanyahu planea reducir ‘a cero’ la ayuda militar que Israel recibe de EU en diez años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo en una entrevista con CBS este domingo que planea reducir “a cero” la ayuda militar que Israel recibe de Estados Unidos en un plazo de diez años.

“Quiero reducir a cero el apoyo financiero estadounidense, el componente financiero de la cooperación militar que tenemos, porque recibimos 3,800 millones de dólares al año”, dice Netanyahu en un adelanto del programa 60 Minutes.

El periodista Major Garrett le pregunta inicialmente al líder israelí si planea reconsiderar la relación financiera entre Israel y Estados Unidos y, en concreto, los fondos que recibe el Estado hebreo del gigante norteamericano.

“Por supuesto. Se lo he dicho al presidente (Donald) Trump, se lo he dicho a nuestra propia gente. Se quedaron con la boca abierta”, responde Netanyahu, para después especificar que busca acabar con esa dependencia financiera.

“Creo que es hora de que nos desacostumbremos al apoyo militar restante”, apostilla.

Preguntado por los plazos, Netanyahu afirmó que su idea es eliminar esa financiación gradualmente “a lo largo de la próxima década”: “Quiero empezar ahora, no quiero esperar al siguiente Congreso. Podría disminuir muy rápido”, agrega.

Estados Unidos entrega anualmente 3,800 millones de dólares a Israel en ayuda militar, pero esos fondos, pactados por el Congreso, afrontan cada vez mayor escrutinio debido a la guerra en Gaza y la retirada de ayuda exterior de Estados Unidos en general.

En otro adelanto, Netanyahu declaró también que la guerra en Irán “ha conseguido mucho, pero no ha terminado”, e hizo referencia al uranio enriquecido en el país persa y las infraestructuras relacionadas, que “deben ser desmanteladas”.

Afirmó también que la solución al asunto del uranio es “ir y sacarlo” de Irán, que Trump le ha dicho que quiere “ir allí”, posiblemente mediante un acuerdo, y que es “una misión tremendamente importante”.