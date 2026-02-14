Panamá, 14 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DECISIÓN

    Nicaragua impone visado a 128 países en medio de presión de Estados Unidos por migración irregular

    EFE
    Nicaragua impone visado a 128 países en medio de presión de Estados Unidos por migración irregular
    Nicaragua es el único Estado del mundo copresidido por una pareja, los sandinistas Daniel Ortega y Rosario Murillo. / Getty Images

    El Gobierno de Nicaragua restableció este viernes el requisito de visa para ciudadanos de 128 países, entre ellos a los de Cuba, Venezuela, China, Irán, Haití y naciones africanas, en medio de las presiones de la Administración de Donald Trump por la migración irregular.

    La nueva disposición suscrita por la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel, y por el director general de Migración y Extranjería, Juan Emilio Rivas, establece que los ciudadanos de 128 países requerirán de visa consultada, categoría C, para entrar a Nicaragua.

    La lista de países, además de Cuba, Venezuela y Haití, incluye a Corea del Norte, Iraq y Libia, así como China, Irán y Siria, aunque para esos tres últimos países solo para portadores de pasaportes ordinarios.

    El Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, tomó esa decisión en medio de las presiones del Gobierno de Donald Trump por la migración irregular que llega esa nación.

    Estados Unidos había tildado de “preocupante” la política de puertas abiertas que aplicaba el Gobierno de Nicaragua para facilitar la migración de forma irregular hacia el país norteamericano a través de Managua, donde aterrizaban vuelos chárter procedentes de países de África, Asia y Europa.

    El anterior Gobierno de Joe Biden había estado alertando sobre migrantes cubanos, haitianos y de países africanos que usaban los vuelos chárter hacia Nicaragua para, desde allí, emprender un viaje por tierra hasta la frontera de México con Estados Unidos.

    En los últimos cuatro años, el Gobierno nicaragüense ha establecido acuerdos de libre visados con Cuba y con países africanos.

    La disposición ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua a comunicar a las representaciones consulares acreditadas y concurrentes en Managua sobre esa medida.

    La disposición también establece que se mantienen exentos del libre visado los ciudadanos portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio, de asuntos públicos y especiales, con los cuales Nicaragua ha firmado acuerdos bilaterales.

    Según la disposición número 002-2026, los ciudadanos de las siguientes nacionalidades deberán tramitar visa consultada, categoría migratoria “C”, para ingresar a Nicaragua:

    Afganistán

    Andorra

    Antigua y Barbuda

    Armenia

    Azerbaiyán

    Bahamas

    Bangladesh

    Barbados

    Benín

    Bosnia y Herzegovina

    Botsuana

    Burkina Faso

    Burundi

    Bután

    Cabo Verde

    Camboya

    Camerún

    Chad

    China (solo portadores de pasaportes ordinarios)

    Colombia (respetando la reciprocidad parcial del libre visado para los nicaragüenses nacidos en el Caribe nicaragüense y de los colombianos nacidos en los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina)

    Comoras

    Congo

    República Democrática del Congo

    República Popular Democrática de Corea

    Costa de Marfil

    Croacia

    Cuba

    Djibouti

    Egipto

    Emiratos Árabes Unidos (solo para portadores de pasaportes ordinarios)

    Eritrea

    Eslovaquia

    Eslovenia

    Estonia

    Esuatini

    Etiopía

    Fiji

    Gabón

    Gambia

    Georgia

    Ghana

    Granada

    Guinea

    Guinea Bissau

    Guinea Ecuatorial

    Guyana

    Haití

    India (solo portadores de pasaportes ordinarios)

    Indonesia (solo portadores de pasaportes ordinarios)

    Irak

    Irán (solo portadores de pasaportes ordinarios)

    Islandia

    Islas Marshall

    Islas Mauricio

    Jamaica

    Kenia

    Kirguistán

    Kiribati

    Laos

    Lesotho

    Líbano

    Liberia

    Libia

    Liechtenstein

    Lituania

    Macedonia

    Madagascar

    Malawi

    Maldivas

    Mali

    Marruecos

    México (solo portadores de pasaportes ordinarios)

    Micronesia

    Mónaco

    Mongolia

    Montenegro

    Mozambique

    Myanmar

    Namibia

    Nauru

    Nepal

    NÍger

    Nigeria

    Nueva Zelanda

    Pakistán

    Palaos

    Papúa Nueva Guinea

    Perú (solo portadores de pasaportes ordinarios)

    Ruanda

    República Árabe Saharaui Democrática

    República Centroafricana

    Samoa

    San Cristóbal y Nieves

    San Marino

    San Vicente y las Granadinas

    Santa Lucía

    Santo Tomé y Príncipe

    Senegal

    Serbia (solo portadores de pasaportes ordinarios)

    Seychelles

    Sierra Leona

    Siria (solo portadores de pasaportes ordinarios)

    Sri Lanka

    Sudán

    Surinam

    Tailandia

    Tanzania

    Tayikistán

    Timor Oriental

    Togo

    Tonga

    Trinidad y Tobago

    Túnez

    Turkmenistán

    Tuvalu

    Ucrania

    Uganda

    Uzbekistán

    Vanuatu

    Venezuela (solo portadores de pasaportes ordinarios)

    Vietnam (solo portadores de pasaportes ordinarios)

    Yemen

    Zambia

    Zimbabue.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más
    • Imputan cargos y ordenan detención provisional a mujer que fingía ser arquitecta del Metro. Leer más
    • Ministerio Público busca a hombre vinculado a presunta apropiación de dinero para bien inmueble. Leer más
    • UP gradúa a 74 nuevos médicos: conozca los centros educativos de donde proceden. Leer más
    • Panamá Sub-17 derrota a Nicaragua y clasifica al Mundial Catar 2026. Leer más
    • Alcaldía de Panamá renovará la 5 de Mayo, avenida 3 de Noviembre y calle Estudiante por $17 millones. Leer más