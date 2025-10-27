Panamá, 27 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ASÍ LO INFORMA LA CADENA

    Nicolás Maduro canceló una entrevista con ‘CBS’ momentos antes de que comenzara

    EFE
    Nicolás Maduro canceló una entrevista con ‘CBS’ momentos antes de que comenzara
    En la imagen se aprecia al presidente venezolano Nicolás Maduro. AFP via Getty Images

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, canceló una entrevista con el programa 60 Minutes, de la cadena estadounidense CBS, minutos antes de que comenzara, según afirmó el canal en su perfil de X.

    +info

    Estados Unidos despliega en el Caribe su mayor portaaviones en medio de la tensión con VenezuelaEstados Unidos afirma que atacó otra lancha en el Caribe presuntamente operada por el Tren de Aragua

    En un video publicado en esta red social, una interlocutora de ’60 Minutes’ explica que, tras meses de negociaciones, Maduro aceptó conceder una entrevista a la cadena, lo que “sorprendió” al programa.

    “El equipo de Maduro eligió la hora y el lugar, el salón de un concurrido hotel de Caracas, pero minutos antes de que comenzara se canceló”, expresa la voz de la mujer en el video.

    Según el programa, el ministro de Defensa del Gobierno venezolano, Vladimir Padrino López, consideró que “ya no era seguro” llevar a cabo la entrevista.

    Tras esta explicación, aparece en el video una periodista de CBS que se dirige al centro de Caracas, donde Maduro participa en un mitin con motivo del día de los pueblos indígenas dos días después del cancelado encuentro.

    La entrevista habría tenido lugar en medio de la escalada de tensión entre Venezuela y Estados Unidos ante los ataques ordenados por el presidente, Donald Trump, contra embarcaciones en el Caribe.

    La Casa Blanca ha reiterado que estas acciones protegen a los estadounidenses de la llegada de drogas al país.

    En concreto, el Ejército del país norteamericano ha informado del hundimiento de al menos diez embarcaciones con unas 43 personas a bordo desde que el Gobierno de Trump comenzó con sus ataques a comienzos de septiembre.

    Según adelantó este domingo el senador Lindsey Graham, Trump planearía informar al Congreso en los próximos días sobre posibles operaciones en tierra contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia, en una expansión de los ataques por mar en el Caribe y el Pacífico.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • Imputan cargos por peculado y corrupción a siete beneficiarios de los auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • Chichi De Obarrio, condenado por Blue Apple, pierde querella en Italia contra su exesposa. Leer más
    • Héctor Brands viajó a Miami, pero Estados Unidos no permitió su ingreso y lo devolvió a Panamá. Leer más
    • Atención jubilados: CSS anuncia pago adelantado de la primera quincena de noviembre. Leer más
    • Detienen a empresario y funcionarios por fraude de créditos fiscales en Panamá. Leer más
    • Rectora del ITSE responde a Chapman: ‘No se puede dar vuelto si la plata no sobra’. Leer más