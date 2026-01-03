Nicolás Maduro y su esposa arriban en un avión militar en Nueva York

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con un fuerte dispositivo de seguridad y esposado, llegó el dictador venezolano Nicolás Maduro a Nueva York, tras ser capturado por fuerzas de Estados Unidos, en medio de la operación militar denominada “Resolución absoluta” en Venezuela, según informaron diversos medios de comunicación internacionales.

Según anunciaron las cadenas CBS y Fox News, Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegaron en un avión militar al Aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York alrededor de las 4:00 p.m. (Hora de Panamá).

No obstante, al momento del descenso de la aeronave no fue posible confirmar si Flores también acompañaba a su esposo.

Maduro fue trasladado desde Venezuela a bordo del buque USS Iwo Jima hasta la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en el sureste de Cuba, desde donde habría sido llevado en un avión Boeing 757 a Nueva York, según el medio colombiano, Noticias Caracol.

Se prevée que el caso de Maduro quede a cargo del sétimo distrito judicial de Nueva York.

De acuerdo con la conferencia de prensa de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Maduro, quien fungía como presidente de Venezuela, deberá enfrentar cargos federales relacionados con narcotráfico y narco-terrorismo presentados en tribunales de la ciudad desde 2020.

Nicolás Maduro a su llegada al aeropuerto de Nueva York. Captura de pantalla NTN24

La acusación formal emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos detalla cargos graves contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos por liderar una estructura criminal denominada el Cartel de los Soles.

El documento sostiene que el régimen utilizó el poder estatal para colaborar con grupos narcoterroristas y facilitar el envío masivo de cocaína hacia territorio estadounidense durante décadas.

Además, el informe detalla que el régimen venezolano, denominado internamente como el “Cartel de los Soles”, ha operado en asociación con grupos designados como organizaciones terroristas extranjeras como las FARC y ELN en Colombia, el Cartel de Sinaloa y Los Zetas en México y el Tren de Aragua (TdA).

La acusación se estructura en cuatro cargos principales: Conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer armamento pesado.