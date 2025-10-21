Nicolas Sarkozy se convierte en el primer expresidente de Francia en ir a la cárcel

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Paul Kirby - Editor digital para Europa de la BBC; Hugh Schofield - Corresponsal de BBC News en París

Nicolas Sarkozy se convirtió en el primer expresidente francés en pisar la cárcel, donde ingresó hoy para cumplir una condena de cinco años por conspirar para financiar su campaña electoral con dinero del difunto dictador libio Muamar el Gadafi.

Desde que el líder colaboracionista nazi Philippe Pétain fuera encarcelado por traición en 1945, ningún otro exjefe de Estado francés había entrado en prisión.

Sarkozy, que fue presidente entre 2007 y 2012, ha recurrido su condena en la prisión de La Santé, donde ocupará una celda de unos 9 m² en el ala de aislamiento.

Esta mañana, un centenar de personas aplaudió a Sarkozy cuando salió de su villa en el exclusivo distrito 16 de París, de la mano de su esposa Carla Bruni-Sarkozy.

Su hijo Louis, de 28 años, pidió a sus seguidores que le mostraran su apoyo, mientras que otro hijo, Pierre, pidió un mensaje de amor: “nada más, por favor”.

Nicolas Sarkozy, de 70 años, fue conducido a las 09:40 (07:40 GMT) a la entrada de la famosa prisión del siglo XIX situada en el barrio de Montparnasse, al sur del río Sena, mientras decenas de agentes de policía acordonaban la mayor parte de las calles circundantes.

El expresidente conservador sigue proclamando su inocencia en el controvertido asunto del dinero libio y publicó un mensaje en X mientras lo llevaban a la cárcel, en el que aseguraba que “No tengo ninguna duda. La verdad triunfará. Pero el precio que habrá que pagar habrá sido abrumador”.

“Con fuerza inquebrantable, le digo (al pueblo francés) que no es a un expresidente a quien están encarcelando esta mañana, sino a un hombre inocente”, escribió.

“No soy digno de lástima porque mi esposa y mis hijos están a mi lado... pero esta mañana siento una profunda tristeza por una Francia humillada por un deseo de venganza”.

Sarkozy aseguró que no quiere ningún trato especial en la prisión de La Santé, aunque fue recluido en la sección de aislamiento por su propia seguridad, ya que entre los reclusos del centro hay traficantes de drogas o condenados por delitos de terrorismo.

En la cárcel

Dentro de su celda, situada en el ala de aislamiento de la prisión, dispondrá de un aseo, una ducha, un escritorio y un pequeño televisor. Se le concederá una hora al día para hacer ejercicio, en solitario.

A finales de la semana pasada fue recibido en el Palacio del Elíseo por el presidente Emmanuel Macron, quien declaró el lunes a los periodistas que “era normal que, a nivel humano, recibiera a uno de mis predecesores en ese contexto”.

En una nueva muestra de apoyo oficial al expresidente, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, dijo que iría a visitarlo a la cárcel como parte de su función de garantizar la seguridad de Sarkozy y el buen funcionamiento de la prisión.

“No puedo ser insensible al sufrimiento de un hombre”, añadió.

Antes de su llegada a la prisión de La Santé, Sarkozy concedió una serie de entrevistas a varios medios de comunicación. “No le tengo miedo a la cárcel. Mantendré la cabeza alta, incluso a las puertas de la prisión”, dijo a “La Tribune”.

Sarkozy siempre negó cualquier irregularidad en el caso que acusa a su campaña presidencial de 2007 de haber sido financiada con millones de euros procedentes de Libia.

El antiguo líder de centro-derecha fue absuelto de haber recibido personalmente el dinero, pero condenado por asociación ilícita junto con dos de sus colaboradores más cercanos, Brice Hortefeux y Claude Guéant, por su papel en la financiación secreta de la campaña por parte de los libios.

Ambos mantuvieron conversaciones con el jefe de inteligencia y cuñado de Gadafi en 2005, una reunión organizada por un intermediario franco-libanés llamado Ziad Tiakeddine, que murió en el Líbano poco antes de la condena de Sarkozy.

Al haber presentado un recurso, Sarkozy sigue siendo considerado inocente, pero se le ha comunicado que debe ingresar en prisión dada la “gravedad excepcional de los hechos”.

Sarkozy aseguró que se llevaría dos libros a la cárcel, una vida de Jesús y “El conde de Montecristo”, la historia de un hombre encarcelado injustamente que se escapa para vengarse de sus acusadores.

