No es un menor detenido por el ICE quien aparece junto a Bad Bunny en el Superbowl

Es falso que el cantante puertorriqueño Bad Bunny haya entregado su premio Grammy a Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano detenido junto a su padre por agentes migratorios en la ciudad de Mineápolis, se trata del actor y modelo infantil Lincoln Fox.

Mensajes en redes sociales comparten un momento de la actuación durante el descanso del Superbowl del cantante puertorriqueño Bad Bunny entregando su premio Grammy a un niño.

Según los mensajes se trata de Liam Conejo Ramos, un niño que fue detenido junto a su padre durante una redada del ICE en la ciudad de Mineápolis.

“Si no lo sabias…”, comienzan algunos de estos mensajes que continúan “El nene que salió al final, cuando Bad Bunny le entregó el Grammy, es Liam Conejo, el nene que ICE detuvo en Minnesota y lo soltaron en estos días”. Finalizan dando las gracias al cantante.

Es un actor infantil

El niño al que Bad Bunny entrega su premio Grammy durante su actuación en el intermedio del Superbowl no es Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano que fue detenido junto a su padre en Minéapolis. Se trata de Lincoln Fox Ramadán, un niño actor y modelo que compartió la experiencia vivida junto al artista puertorriqueño en sus redes sociales.

La búsqueda inversa de la imagen compartida en redes sociales lleva hasta un mensaje de la cuenta en Instagram del niño Lincoln Fox Ramadán.

En la publicación se comparte el vídeo del momento y un mensaje en el que Lincoln dice “recordaré siempre este día. Fue un verdadero honor” (I’ll remember this day forever! @badbunnypr – it was my truest honor).

La presentación de la cuenta asegura que tiene cinco años y que es hijo de argentina y egipcio. También se indica que es un niño modelo y actor, como puede verse en su perfil en la página de bold.pro, una plataforma digital orientada a la creación de perfiles laborales en línea.

Además la cuenta incluye fotografías suyas. La comparación con las del niño del Superbowl y las de Liam Ramos durante su detención por el ICE, demuestran que se trata de Lincoln Fox.

Por otra parte, medios de comunicación estadounidenses reaccionaron por la circulación de la falsa afirmación en redes sociales y concluyeron que no se trataba de Liam Conejo Ramos sino de Lincoln Fox, cuyo papel en el espectáculo era el de representar al propio Bad Bunny cuando era niño. Desinformación sobre las redadas migratorias en Estados Unidos.

El despliegue ordenado por el presidente Donald Trump del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza en ciudades mayoritariamente demócratas, alcanzó su punto más trágico con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis.

Las protestas por las muertes en Mineápolis y contra las redadas del ICE y la Patrulla Fronteriza han servido de argumento para la circulación de numerosos contenidos falsos y desinformadores en redes sociales.

Imágenes generadas con inteligencia artificial de protestas y de arrestos de efectivos del ICE, así como publicaciones con falsa autoría o los intentos de imponer su narrativa por parte de miembros del Gobierno estadounidense, han sido algunas de las desinformaciones desmentidas por EFE Verifica en las últimas semanas.

Por tanto, el menor que apareció en la actuación de Bad Bunny durante el espectáculo del SuperBowl es el niño actor y modelo Lincoln Fox y no Liam Ramos al contrario de lo que se asegura en redes sociales.