Panamá, 22 de junio del 2026
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    ‘No existe libertad sin seguridad’: las frases del primer discurso de De la Espriella tras ganar las elecciones en Colombia

    BBC News Mundo
    ‘No existe libertad sin seguridad’: las frases del primer discurso de De la Espriella tras ganar las elecciones en Colombia
    Abelardo de la Espriella con una camiseta amarilla con una mano en la frente en posición de firmes. Getty Images

    Rafael Abuchaibe - BBC News Mundo

    El empresario colombiano Abelardo de la Espriella prometió que en su presidencia buscará “reconstruir la patria desde sus cimientos, para que Colombia vuelva a rugir”, durante el discurso de agradecimiento que dio ante miles de personas en la ciudad de Barranquilla después de una apretada contienda electoral.

    Según el preconteo de votos, el candidato de Defensores de la Patria, De la Espriella, se impuso a Iván Cepeda, de Pacto Histórico, por unos 250.000 votos.

    El empresario, quien apareció acompañado por su familia y su vicepresidente, José Manuel Restrepo Abondano, habló en un tono conciliador y dijo: “A partir de este momento termina la campaña electoral, las consignas, las divisiones, los enfrentamientos politicos y comienza la hora suprema de servicio a la patria”.

    Después de una polarizada campaña electoral, De la Espriella le envió un mensaje tranquilizador a su principal contrincante, Iván Cepeda, diciéndole: “Al senador electo Ivan Cepeda le digo que tendrá todas las garantías para ejercer la oposición siempre y cuando sea dentro del marco legal”.

    Pero, al mismo tiempo, le mandó una advertencia al senador: “Ni se le ocurra estimular la violencia, absténgase de sembrar el terror, no se equivoque, señor Cepeda, ya usted sabe lo duro que muerde el tigre”.

    El ganador del preconteo de la segunda vuelta llamó a que las personas que votaron por él se comprometan a “proteger los votos de los colombianos”.

    “A todos los que votaron por nosotros, a cuidar los votos: que los abogados estén listos para cuidar lo que los colombianos decidieron”.

    Autoridad y democracia

    ‘No existe libertad sin seguridad’: las frases del primer discurso de De la Espriella tras ganar las elecciones en Colombia
    Abelardo de la Espriella abraza a su hijo en la tarima blindada desde la que habla. Su esposa está detrás con una gran sonrisa, y sus otros hijos también celebran. / Getty Images

    Durante el discurso, De la Espriella reiteró lo que ha sido una parte clave de su campaña: la lucha contra las organizaciones criminales en Colombia.

    “A los que han sembrado terror todos estos años, su tiempo se acabó... no habrá zonas vedadas para el estado, no habrá organizaciones impunes ni intocables.

    “A los narcotraficantes, a los terroristas, los secuestradores, a los extorsionistas, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno... todos esos bandidos serán perseguidos sin tregua bajo el marco de las leyes de la República”, subrayó.

    Aprovechó este punto para lanzar un mensaje que muchos pueden interpretar como un ataque no tan sutil al proceso de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las extintas FARC en 2016.

    “La verdadera paz no nace de la impunidad, la verdadera paz nace de la justicia”, exclamó.

    “Un presidente de la República entiende que no existe libertad sin seguridad, no existe democracia sin autoridad y no existe nación sin héroes como nuestros policías y soldados que estén dispuestos a defender a la República”.

    El empresario y abogado se declaró un “hombre de leyes” y reiteró su compromiso con la Constitución política de Colombia de 1991.

    “Juro defender la Constitución con extrema coherencia para evitar que la destruyan, juro defenderla de aquellos que quieren cambiarla por la tiranía.

    “Voy a gobernar para todos los colombianos, para los que votaron por mi y los que votaron por otro candidato.

    “Desde esta noche asumo esta obligación como un mandato sagrado: seré un presidente para todos los colombianos”.

    ¿Cuál De la Espriella gobernará?

    ‘No existe libertad sin seguridad’: las frases del primer discurso de De la Espriella tras ganar las elecciones en Colombia
    Una pantalla inmensa proyecta el rostro de Abelardo de la Espriella, con una mano firme en la frente. La cabina antibalas desde la que habla el candidato aparece en la mitad de la pantalla. De la Espriella levanta el puño derecho hacia el público. / Getty Images

    Por José Carlos Cueto, corresponsal de BBC News Mundo en Colombia

    Tras una campaña polarizante, tensa, con un discurso amenazante contra la izquierda y su contrincante, Iván Cepeda, De la Espriella ha mostrado otra cara en la celebración de su victoria.

    Ante miles de seguidores en Barranquilla, prometió “gobernar para todos los colombianos” y abrió los brazos a aquellos que no votaron por él.

    En su alocución repitió su postura dura en seguridad, pero aminoró su crítica a rivales políticos.

    De la Espriella deberá tender puentes si quiere lograr reformas en un Congreso fragmentado.

    En el discurso de festejo mostró pragmatismo. Apenas unos días antes, en campaña, mostraba radicalismo.

    La pregunta es cuál De la Espriella gobernará: ¿un intransigente o un tolerante?

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