    ‘No seré silenciado’, dice expresentador de ‘CNN’ Don Lemon, arrestado tras cubrir protesta contra ICE

    EFE
    Captura de video tomado de la cuenta en YouTube @TheDonLemonShow del periodista Don Lemon, expresentador estrella de la cadena CNN. EFE

    El periodista Don Lemon, expresentador estrella de la cadena CNN, fue puesto en libertad bajo fianza este viernes, tras ser arrestado en Los Ángeles por supuestamente violar la ley federal mientras cubría una protesta en una iglesia de Saint Paul (Minnesota) contra las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump.

    “No voy a ser silenciado”, dijo Lemon, de 59 años, a los reporteros tras quedar en libertad.

    El periodista fue dejado en libertad sin necesidad de pagar una fianza en efectivo y con permiso para viajar dentro y fuera del país, a pesar de enfrentar dos cargos: conspiración para violar los derechos constitucionales y violación de la Ley FACE, que prohíbe interferir, mediante el uso de la fuerza o amenazas, en el derecho de una persona a practicar su religión.

    Lemon fue detenido el jueves por la noche en Los Ángeles mientras trabajaba cubriendo los preparativos de la gala de los Premios Grammy.

    “Por los últimos 30 años he estado cubriendo las noticias. La Primera Enmienda de la Constitución protege este trabajo, tanto para mi como para innumerables periodistas que hacen lo mismo que yo... no me silenciarán. Espero con ansias mi día en el tribunal”, insistió el reconocido comunicador.

    La fiscal general, Pam Bondi, informó en un breve mensaje en redes sociales que Lemon y otras tres personas fueron arrestadas por “orden” suya, un hecho que generó sorpresa dado que un juez había rechazado los cargos presentados contra el periodista.

    El pasado 19 de enero, Lemon estuvo en una protesta en la que un grupo de manifestantes interrumpió un servicio religioso en una iglesia para manifestarse contra su pastor, quien también trabaja para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y corearon consignas como “¡Fuera ICE!”.

    El Departamento de Justicia del Gobierno de Trump intentó presentar cargos contra ocho personas, incluido el periodista, invocando una ley que protege a quienes participan en servicios religiosos en lugares de culto.

    Sin embargo, un juez que revisó las pruebas solo autorizó los cargos contra tres personas y rechazó los presentados contra Lemon y los otros acusados por considerarlos insuficientes.

    Posteriormente, la fiscalía solicitó a una corte federal de apelaciones la emisión de órdenes de arresto, pero estas fueron denegadas.

    El abogado de Lemon, Abbe Lowell, subrayó en el comunicado que la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, “existe para proteger a los periodistas cuyo trabajo es arrojar luz sobre la verdad y exigir rendición de cuentas a los poderosos”.

    El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, declaró en redes que “no hay ningún motivo” para arrestar a Lemon y había exigido su “inmediata liberación”.

    La campaña de redadas masivas llevada a cabo en las últimas semanas en Minnesota, un estado de mayoría demócrata, ha provocado numerosas protestas, que fueron reprimidas por fuerzas federales.

    Agentes de inmigración mataron a disparos a dos manifestantes de nacionalidad estadounidense, unos hechos que desataron una enorme indignación y forzaron a Trump a relevar el mando operativo y prometer una “desescalada”.

    EFE

    Agencia de noticias

