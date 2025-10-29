No son tiburones en una piscina tras el paso del huracán Melissa por Jamaica, es IA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un video compartido en redes sociales de varios tiburones nadando en la piscina de un hotel en Jamaica tras el paso del huracán Melissa ha sido creado con inteligencia artificial (IA), como demuestra un análisis de las imágenes.

Usuarios de redes sociales como X y Facebook comparten una grabación que muestra a cuatro tiburones nadando en la piscina de un hotel de Jamaica tras el paso del huracán Melissa.

Al inicio de la secuencia, se ve una persona que aparentemente graba la escena con su teléfono móvil. Como fondo de las imágenes se escucha la voz de una mujer que cuenta que el agua ha inundado el hotel en Jamaica donde se encuentran y cuatro tiburones nadan en la piscina de la instalación.

“Tiburones en la Piscina del Resort en Jamaica tras el paso del Huracán Melissa (sic)”, dicen los mensajes en español.

HECHOS: El video de cuatro tiburones que nadan en la piscina de un hotel de Jamaica, inundado por el agua tras el paso del huracán Melissa, es falso y ha sido creado con inteligencia artificial, como muestran las inconsistencias en las imágenes detectadas tras su análisis.

Es un video generado con IA

Un examen de algunos fotogramas del video revela fallos e inconsistencias que evidencian la poca naturalidad o realismo de la pieza.

Lo primero que llama la atención es la extraña forma de uno de los tiburones. La típica aleta dorsal de estos animales aparece al final del cuerpo. Además, parece crecer con el movimiento del tiburón.

tiburones en la piscina del resort en Jamaica tras el huracán pic.twitter.com/jAIBeFOs4t — Ladrones Domados 🐁 (@domadosladrones) October 28, 2025

Otro de los animales que nadan en la parte inferior de la imagen se desvanece durante un momento para volver a aparecer inmediatamente después.

También es antinatural la manera en la que una gran ola barre la piscina, que se deshace suavemente a pesar de la violencia de la avalancha.

Adicionalmente, la ola no parece afectar de manera clara a los animales que nadan en el agua o a los objetos que sobresalen en la piscina.

Por otra parte, una consulta con las herramientas para detectar imágenes creadas con IA, Sightengine y UndetectableAI, da como resultado una probabilidad del 87 % y del 99 % de que la imagen haya sido generada por inteligencia artificial.

Una narrativa que se repite

El huracán Melissa, que según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) podría provocar “una situación catastrófica” en su paso por el Caribe y que “para Jamaica será sin duda la tormenta del siglo”, ha llegado acompañado de mensajes desinformadores, como el investigado por EFE Verifica.

Precisamente, los videos con tiburones nadando en calles o piscinas inundadas son una de las narrativas más utilizadas en mensajes desinformadores después del paso de riadas y huracanes catastróficos.

Tanto que, en un artículo de la británica BBC de 2014, la creadora de contenido estadounidense Rose Eveleth afirmó “que cualquier imagen de un huracán en la que aparezca un tiburón probablemente sea falsa”.

Imágenes similares con tiburones nadando en zonas urbanas circularon tras el paso del huracán Irene en 2011, del Sandy en 2012, o del huracán Ian en 2022.

Pero a pesar de la falta de credibilidad de estas imágenes, algunos expertos como Christopher Dold, veterinario jefe del parque temático SeaWorld en Orlando, han asegurado que aunque es algo inusual “podría no ser imposible” ver a estos animales arrastrados hacia el interior por la fuerza de un huracán.

“Algunos tiburones, como el tiburón toro, incluso se encuentran en agua dulce, y se han reportado avistamientos de tiburones toro a cientos de kilómetros río arriba del océano”, dijo Dold a ABC News.

Otros expertos se muestran más escépticos y lo califican de fantasía.

“Es muy improbable. Si bien la evidencia científica es escasa, existe un estudio que demuestra el desplazamiento de tiburones mar adentro antes de la llegada de un huracán”, declaró George H. Burgess, director del Programa de Investigación de Tiburones de Florida, a ABC News.

Por tanto, un análisis del video de unos tiburones nadando en la piscina de un hotel en Jamaica tras el paso del huracán Melissa muestra que es falso y está generado con IA.