Noboa defiende con JD Vance la alianza de Ecuador y Estados Unidos contra el narcotráfico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió este miércoles la alianza de su país con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico tras una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en Washington.

“Ecuador y Estados Unidos luchamos contra enemigos que no reconocen fronteras”, escribió en su cuenta de Instagram el mandatario que llegó hoy a la capital estadounidense para una visita de dos días en los que busca consolidar la asociación estratégica con Estados Unidos.

Congresistas demócratas enviaron este miércoles una carta al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la que pidieron suspender operaciones militares conjuntas en Ecuador tras las denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos en actuaciones llevabas a cabo en el norte del país latinoamericano a principios de marzo.

Por su parte, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, dijo a la prensa que el encuentro salió “muy bien”, durante una gala en la capital estadounidense celebrada tras la reunión.

“Contamos nuestra experiencia de cómo se ha ido desarrollando la lucha contra el narcotráfico en territorio ecuatoriano, qué es lo que estamos haciendo y cómo cooperamos de forma conjunta”, explicó Sommerfeld.

Dijo que esta cooperación es parte del Escudo de las Américas, la alianza creada este año por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con gobiernos latinoamericanos de derecha para combatir el crimen organizado.

Según Sommerfeld, Vance dijo que ve “con buenos ojos lo que está sucediendo con Ecuador, y quiere saber cómo seguir cooperando.

La seguridad, la migración “ordenada y digna”, además del comercio e inversiones marcan, según la Cancillería, la agenda del presidente ecuatoriano que termina este jueves su visita a Washington con encuentros en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante la mañana del miércoles, Sommerfeld firmó con el Centro Nacional de Capacitación en Asuntos Exteriores de Estados Unidos un instrumento para profundizar los vínculos de colaboración diplomática.

Según un comunicado del Departamento de Estado estadounidense, la firma del documento se realizó durante una reunión entre Sommerfeld y el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en la que ambas partes también aprovecharon para analizar las “vías para combatir a las organizaciones criminales transnacionales”.

Washington destacó además las oportunidades para incrementar la inversión estadounidense en proyectos de infraestructura en Ecuador, así como el avance de la asociación bilateral en el ámbito de la energía nuclear de uso civil.