Panamá, 17 de noviembre del 2025

    Noboa pierde su referendo en Ecuador para nueva Constitución y bases militares extranjeras

    EFE
    Noboa pierde su referendo en Ecuador para nueva Constitución y bases militares extranjeras
    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (d), acompaña a su esposa, Lavinia Valbonesi, a votar este domingo, en Guayaquil (Ecuador). EFE/

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, perdió el referéndum nacional celebrado este domingo a iniciativa suya con cuatro preguntas ampliamente rechazadas por la población, incluidas las propuestas para establecer una Asamblea Constituyente que elaborase una nueva constitución y permitir la instalación de bases militares extranjeras.

    Las propuestas del referéndum, en el que también se planteaba reducir el número de asambleístas de 151 a 73 y quitar la financiación pública a los partidos políticos, obtuvieron un amplio rechazo de los ecuatorianos, al ganar el ‘No’ con una ventaja de entre 23 y 6 puntos porcentuales, de acuerdo a los resultados a más del 85 % del escrutinio publicados.

    Con estas cifras, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, señaló que en las cuatro preguntas el ‘No’ tiene una tendencia marcada, pese a que el escrutinio no está completado y quedan aproximadamente un 20 % de actas por procesar, la mayoría con observaciones.

    EFE

    Agencia de noticias


