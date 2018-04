En notas de Comey, Trump habla de periodistas y prostitutas

En una serie de conversaciones asombrosamente sinceras, el presidente Donald Trump le contó al entonces director del FBI James Comey que tenía serias dudas sobre el juicio de un asesor, preguntó sobre la posibilidad de encarcelar periodistas y describió un alarde de Vladimir Putin sobre las prostitutas rusas, según las notas de Comey sobre esas conversaciones obtenidas por The Associated Press.

Las 15 páginas de documentos a las que tuvo acceso la AP el jueves en la noche contienen nuevos detalles sobre una serie de interacciones con Trump que Comey encontró tan desconcertantes que decidió documentarlas por escrito.

Estos siete encuentros celebrados en las semanas y meses previos al cese de Comey en mayo de 2017 incluyen una discusión en la Torre Trump sobre acusaciones que relacionaban a Trump con prostitutas en Moscú; una cena en la Casa Blanca en la que según Comey Trump le pidió su lealtad; y una conversación privada en la Oficina Oval en la que el exjefe del FBI dijo que el presidente le pidió que cerrara la investigación sobre Michael Flynn, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

La revelación de los documentos era muy esperada desde que se supo de su existencia el año pasado, especialmente porque las interacciones entre Comey y Trump son una parte importante de la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller sobre si el presidente intentó o no obstruir la labor de la justicia.

El jueves por la noche, Trump tuiteó que los informes "muestran claramente que no hubo COLUSIÓN ni OBSTRUCCIÓN".

En otro tuit el viernes por de la mañana, Trump lamentó que la vida de Flynn haya sido "destruida totalmente" después de que se declarara culpable de mentir al FBI sobre sus contactos con el embajador ruso, "mientras que Shadey (sic) James Comey puede filtrar y mentir y ganar mucho dinero con un libro de tercera clase (que nunca debería haber sido escrito)". Añadió: "¿Es así como se supone que funciona la vida en Estados Unidos? No lo creo!".

El mandatario acusó también a Comey de filtrar información clasificada.

Los documentos obtenidos por AP no estaban sujetos a ningún tipo de secreto, aunque algunas partes estaban ocultas como información clasificada.

