Panamá, 26 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Nuevo ictiosaurio descubierto en un pozo de arcilla del Jurásico

    Europa Press
    Nuevo ictiosaurio descubierto en un pozo de arcilla del Jurásico
    Una obra de arte encargada por Andrey Atuchin ilustra a Eurhinosaurus mistelgauensis en un campo de batalla belemnita.

    Una nueva especie de ictiosaurio jurásico ha sido descrita basándose en fósiles conservados en un museo alemán que fue excavada de una fosa arcillosa de entre 160 y 200 millones de años.

    La nueva especie se denominó Eurhinosaurus mistelgauensis, en referencia a la fosa arcillosa de Mistelgau, en la Alta Franconia, un yacimiento fósil que ha producido numerosos hallazgos importantes.

    “Queríamos destacar la importancia científica de la localidad de Mistelgau”, explica el autor principal y estudiante de doctorado Gaël Spicher. El hallazgo se publica en Fossil Record.

    El Urwelt-Museum Oberfranken ha realizado excavaciones en la fosa arcillosa con regularidad desde 1998, recuperando y preparando los fósiles antes de su estudio científico. Un ejemplar proviene de un denominado “campo de batalla de belemnitas”, densas acumulaciones de restos de cefalópodos jurásicos característicos del yacimiento.

    Parecido a los atunes y delfines

    Los ictiosaurios (reptiles marinos que vivieron durante la época de los dinosaurios) muestran sorprendentes similitudes en la forma corporal con los delfines o los atunes. La especie recién descrita comparte la elongación de la mandíbula superior típica de los eurinosaurios, lo que produce una pronunciada “sobremordida” similar a la del pez espada moderno.

    Eurhinosaurus mistelgauensis se diferencia de las especies previamente conocidas por sus costillas notablemente robustas y las características especiales de la articulación que conecta el cráneo con el cuello.

    “El nombre de una nueva especie enfatiza la importancia de las colecciones de fósiles del Urwelt-Museum Oberfranken para comprender los ecosistemas marinos del Jurásico”, afirma el director del museo, el Dr. Serjoscha Evers, quien no participó en el estudio. “El yacimiento de Mistelgau continúa brindando información excepcional sobre un período que, de otro modo, está escasamente documentado a nivel mundial”.

    Se están preparando más estudios sobre el material de Mistelgau. Estos incluyen análisis de lesiones preservadas en los esqueletos de ictiosaurios, que podrían arrojar luz sobre la ecología y la historia de vida de estos antiguos reptiles marinos.

    Europa Press


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y dónde comprar este jueves 25 de septiembre. Leer más
    • Fiscalía aprehende a funcionario del Municipio de Panamá por corrupción. Leer más
    • El contralor se contradice y avala los pagos a Hombres de Blanco, pese a que sus contratos no tienen refrendo previo. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 comienza el 1 de octubre: confirma el Ifarhu. Leer más
    • Aduanas realiza otro allanamiento a un depósito en la ciudad capital y decomisa mercancía de presunto contrabando. Leer más