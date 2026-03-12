Panamá, 12 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Conflicto en Oriente Medio

    Nuevos ataques iraníes alcanzan Dubái, Baréin y Kuwait

    EFE
    Nuevos ataques iraníes alcanzan Dubái, Baréin y Kuwait
    Columnas de humo tras los ataques aéreos israelíes en Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 11 de marzo de 2026. EFE

    Una nueva oleada de ataques la madrugada de este jueves provenientes de Irán contra países del golfo Pérsico alcanzó un edificio en Dubái, la capital de Emiratos Árabes Unidos, así como los tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Baréin y un edificio en Kuwait en el inicio de la decimotercera jornada de conflicto en Oriente Medio.

    +info

    Trump dice que la guerra contra Irán ‘está ganada’, pero sugiere que continuará la ofensivaIrán advierte de que no permitirá el paso de petróleo por Ormuz para Estados Unidos o Israel

    La oficina de prensa del Gobierno de Dubái informó que el edificio de la ciudad fue impactado por un dron y que equipos de emergencia evacuaron el bloque.

    Aunque no identificó el origen de ese ataque concreto, posteriormente el Ministerio de Defensa del país aseguró estar interceptando misiles y drones desde Irán.

    Por su parte, el Ministerio del Interior de Baréin anunció una “agresión iraní” dirigida a tanques de combustible en la zona de Muharraq, cerca de la capital Manama, en un mensaje de X.

    También informó de la activación de sirenas de alarma y urgió a los residentes a refugiarse en lugares seguros.

    Además, el Ejército de Kuwait aseguró que “un dron enemigo” alcanzó un edificio residencial en el sur del país y dejó dos personas heridas.

    Nuevos ataques iraníes alcanzan Dubái, Baréin y Kuwait
    El sol se aprecia sobre el sur del Líbano, visto desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 11 de marzo de 2026. EFE

    El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí alertó en varias publicaciones en X de la identificación e interceptación de drones. Según uno de sus mensajes, al menos 18 drones han sido destruidos durante la noche.

    Hasta el momento, no han trascendido informaciones sobre víctimas o heridos.

    Irán anunció horas antes una nueva oleada de bombardeos contra Israel y contra objetivos estadounidenses en los países del golfo después de trece días de conflicto en el que los ataques no han cesado en la región a raíz de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel sobre Teherán el pasado 28 de febrero.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más
    • La naviera china Cosco Shipping deja de usar el puerto de Balboa. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más
    • Los nexos familiares y la disputa millonaria por la concesión del revisado vehicular digital. Leer más
    • Donante de Cortizo, vinculado a proyecto turístico paralizado por daño ambiental en Punta Chame. Leer más
    • Embalses del Canal de Panamá están en niveles históricos, pero vigilan una nueva amenaza. Leer más