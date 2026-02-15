Obama responde a Trump y critica el ‘espectáculo de payasos’ en redes y televisión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El expresidente estadounidense Barack Obama se ha referido este sábado al vídeo publicado en redes sociales por el presidente Donald Trump en su cara y la de su esposa Michelle Obama aparecen en una animación en cuerpos de simios y ha criticado el “espectáculo de payasos” que hay en redes sociales y en televisión.

“Es importante destacar que la mayoría de los estadounidenses consideran muy problemático este comportamiento. Es cierto que consigue atención. Es cierto que es una distracción”, ha afirmado Obama durante entrevista con Brian Tyler Cohen.

Obama ha subrayado que en sus viajes por Estados Unidos ha visto a mucha gente que “aún cree en la decencia, la cortesía, la amabilidad”.

“Hay un cierto espectáculo de payasos que ocurre en redes sociales y en la televisión y es cierto que no parecen avergonzarse quienes solían creer que debe haber cierto decoro y sentido de lo apropiado, de respeto por los cargos. Eso se ha perdido”, añadido.

El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este jueves en su red Truth Social un vídeo sobre supuesto hackeo de máquinas de votación en el que en los últimos segundos aparecen el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, caracterizados como unos monos.

Trump compartió el pasado 6 de febrero un vídeo en su cuenta de su plataforma Truth Social sobre el supuesto fraude en las elecciones de 2020 en el que los Obama aparecen brevemente como una pareja de simios, un episodio al que la Casa Blanca ha restado importancia tras denunciar la “falsa indignación” de poíticos demócratas, si bien el vídeo fue borrado horas después.