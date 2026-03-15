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    Obispo nicaragüense: ‘Son ciegos quienes creen que los sistemas políticos son eternos’

    EFE
    Obispo nicaragüense: ‘Son ciegos quienes creen que los sistemas políticos son eternos’
    Nicaragua es gobernada por el sandinista Daniel Ortega, de 80 años, desde 2007 en medio de denuncias de fraudes electorales. EFE

    El obispo nicaragüense desnacionalizado Silvio Báez, muy crítico con el Gobierno que copresiden los esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo, calificó este domingo de “ciegos” a “quienes creen que la paz se construye con violencia y que los sistemas políticos son eternos”.

    Nicaragua es gobernada por el sandinista Daniel Ortega, de 80 años, desde 2007 en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.

    “Son ciegos quienes al mal le llaman bien y al bien le llaman mal; se obstinan en el mal que cometen y rechazan toda corrección”, señaló el jerarca católico, quien está exiliado, en su homilía desde una iglesia de los Estados Unidos.

    El obispo auxiliar de Managua, a quien el fallecido papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad, dijo que son ciegos también “quienes piensan obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo y ven el dolor ajeno como quien ve llover tras el cristal”.

    Además, son ciegos quienes piensan que el dinero hace felices a las personas o que el amor es un sentimiento pasajero y no una decisión libre que busca siempre el bien del otro, y quienes viven como si el mañana no existiera y el futuro no tuviera memoria, continuó.

    “Son ciegos también quienes creen que la paz se construye con la violencia o que violentar los derechos de los otros los hace poderosos”, agregó.

    Para el obispo nicaragüense, “son ciegos quienes callan ante la injusticia, creyendo que nunca serán víctimas, imaginando que su silencio los protegerá de los tiranos”.

    “Son ciegos también quienes creen ingenuamente que hay personas o sistemas políticos que son eternos, que no pasarán jamás, y por eso les rinden culto, entregándoles su corazón y su conciencia”, añadió.

    Báez llamó a seguir el relato del evangelio, en el que Jesús cura a un ciego de nacimiento a alguien que había vivido toda su vida sumido en la oscuridad., y los invitó “a abrir el corazón al Evangelio para liberarnos de nuestras cegueras”.

    Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

    Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de “golpistas” y “traición a la patria”.

    EFE

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