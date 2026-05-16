Panamá, 16 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Ocho países latinoamericanos rechazan ‘acciones desestabilizadoras’ en Bolivia

    EFE
    Ocho países latinoamericanos rechazan ‘acciones desestabilizadoras’ en Bolivia
    Integrantes de la Policía de Bolivia se enfrentan con manifestantes durante una marcha de mineros en la que exigen al Gobierno atención a sus demandas, en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

    Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú rechazaron este viernes “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” en Bolivia, en el contexto de las protestas y bloqueos de carreteras iniciados hace 10 días, que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales.

    “Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025”, expresó un comunicado conjunto entre los ocho países, difundido por la Cancillería argentina.

    La declaración regional se conoció en medio de una escalada de las protestas impulsadas por sectores campesinos y sindicales que mantienen carreteras bloqueadas, principalmente en el departamento de La Paz y la ciudad vecina de El Alto.

    Según las autoridades bolivianas, estas protestas han ocasionado el desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos y al menos tres personas han fallecido por no recibir asistencia médica adecuada.

    Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú expresaron su “preocupación” ante la situación y reiteraron su “solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano”.

    “Exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”, señaló el comunicado.

    Por su parte, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, advirtió este viernes que quienes intenten “destrozar” la democracia “se van a ir a la cárcel” y sostuvo que las protestas forman parte de un intento de desestabilización contra su Gobierno.

    El mandatario también cuestionó a sectores vinculados al expresidente Evo Morales (2006-2019), cuyos seguidores marchan hacia La Paz para exigir su renuncia, mientras el exgobernante rechazó las acusaciones oficiales de financiar las movilizaciones sociales.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Cepanim: Así calculará el MEF el monto que recibirá cada beneficiario. Leer más
    • Combustibles volverán a aumentar a partir del 15 de mayo. Leer más
    • Demandan facultad de Contraloría para aplicar licencias sin sueldo por investigación. Leer más
    • Las confesiones de la exdirectora de Recursos Humanos de la Unachi. Leer más
    • Aprueban $7.5 millones para indemnizar a consorcio del fallido nuevo Oncológico. Leer más
    • Tal cual del 14 de mayo de 2026. Leer más
    • Juez niega extender plazo de investigación contra dirigentes del Suntracs por el caso Red Frog. Leer más