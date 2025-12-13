Panamá, 13 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ELECCIONES EN HONDURAS

    OEA quiere que las elecciones en Honduras sean ‘creíbles’ y los resultados ‘aceptados por todos’

    EFE
    El conteo estuvo paralizado por "problemas técnicos". EFE

    El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó el viernes que desea que las elecciones en Honduras sean “creíbles” y que sus resultados sean “aceptados por todos”, en un momento en que aún no se ha definido un ganador, 13 días después de los comicios.

    “Lo único que puedo hacer en esta etapa es hacer un llamado a todos los líderes políticos, especialmente a los candidatos, para que se abstengan de cualquier tipo de declaración que agrave la situación”, dijo Ramdin en declaraciones a los medios en la sede de la OEA en Washington.

    También recordó que las elecciones están regidas por la ley y que “el proceso debe ser respetado”, aunque destacó que el país requiere “atención especial” para garantizar transparencia y credibilidad.

    El proceso electoral hondureño enfrenta un retraso significativo: según datos oficiales, las actas contabilizadas muestran que el candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera el conteo con aproximadamente 40.5% de los votos, seguido del derechista Salvador Nasralla, con cerca de 39.2%, mientras que la izquierdista Rixi Moncada, del partido de la actual presidenta Xiomara Castro, se encuentra en tercer lugar con 19%.

    Un porcentaje importante de actas aún presenta inconsistencias que requieren revisión especial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que ha retrasado la declaración oficial del ganador.

    EFE

    Agencia de noticias

