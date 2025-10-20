Oficina de Netanyahu confirma haber recibido de Cruz Roja el cuerpo de otro rehén

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este lunes haber recibido el cuerpo de un rehén que previamente entregó Hamás a la Cruz Roja como parte del acuerdo del alto el fuego.

“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén desaparecido, que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet) en la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel, donde será recibido en estado militar por un rabino militar”, recoge el comunicado.