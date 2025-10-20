Panamá, 20 de octubre del 2025

    Oficina de Netanyahu confirma haber recibido de Cruz Roja el cuerpo de otro rehén

    EFE
    Racheli Baruch, viuda de Uri Baruch, este domingo en el entierro de Baruch, quien fue secuestrado el 7 de octubre de 2023, y cuyo cuerpo fue devuelto a Israel desde la Franja de Gaza el pasado martes 14.EFE/ Magda Gibelli

    La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este lunes haber recibido el cuerpo de un rehén que previamente entregó Hamás a la Cruz Roja como parte del acuerdo del alto el fuego.

    “Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén desaparecido, que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet) en la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel, donde será recibido en estado militar por un rabino militar”, recoge el comunicado.

