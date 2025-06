OIEA: Hay contaminación radiológica y química dentro de las instalaciones de una planta nuclear iraní

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó este viernes que fue notificado sobre la operación militar lanzada por Israel que incluyó ataques contra instalaciones nucleares en Irán, con reportes de algunas afectaciones.

Según el organismo, el ataque afectó la planta de enriquecimiento de combustible de Natanz, donde se destruyó la parte superficial de la instalación piloto que producía uranio enriquecido, así como la infraestructura eléctrica del sitio.

El OIEA detalló que no hay indicios de daño físico en la sala subterránea que alberga las cascadas de centrifugado, pero advirtió que la pérdida de energía podría haber afectado las centrifugadoras. Los niveles de radiactividad fuera del sitio de Natanz se mantienen sin cambios y en niveles normales, lo que indica que no hay impacto radiológico externo sobre la población o el medio ambiente.

Sin embargo, se confirmó que hay contaminación radiológica y química dentro de las instalaciones.

Las autoridades iraníes también informaron al OIEA sobre ataques a otros sitios nucleares como la planta de enriquecimiento de Fordow y el complejo de Esfahan, donde operan instalaciones de fabricación y conversión de combustible. No obstante, el organismo señaló que, hasta el momento, no se dispone de información suficiente más allá de confirmar que ha habido actividad militar en esos lugares, que inicialmente no estaban incluidos en la operación.

El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, expresó su profunda preocupación por estos acontecimientos y reiteró que las instalaciones nucleares no deben ser atacadas bajo ninguna circunstancia. Recordó que resoluciones anteriores de la Conferencia General del organismo consideran que cualquier ataque armado o amenaza contra instalaciones nucleares dedicadas a fines pacíficos constituye una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional y del Estatuto del OIEA.

El OIEA informó que activó su Centro de Incidentes y Emergencias, el cual se ha mantenido en contacto permanente con las autoridades iraníes desde el inicio del ataque, para confirmar el estado de las instalaciones. Además, se ha conformado un equipo especial de alto nivel que continuará monitoreando la situación en los próximos días, disponible las 24 horas para asistir al Consejo de Seguridad de la ONU. La agencia reiteró su disposición de brindar asistencia técnica y enviar expertos en seguridad nuclear cuando sea necesario.

Grossi subrayó que, a pesar de las acciones militares y la tensión actual, la única vía sostenible para Irán, Israel, la región y la comunidad internacional es el diálogo y la diplomacia.

Reafirmó que el OIEA seguirá siendo un espacio técnico para el diálogo, comprometido con su mandato de promover la seguridad, la protección y el uso pacífico de la energía nuclear, y está listo para facilitar discusiones técnicas y apoyar soluciones transparentes y pacíficas sobre los temas nucleares de Irán.