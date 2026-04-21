OIM: El Mediterráneo central fue nuevamente en 2025 la ruta migratoria marítima más letal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Mediterráneo central fue nuevamente en 2025 la ruta migratoria marítima más letal del mundo, con 1,330 muertes registradas, seguida por la ruta utilizada principalmente por los refugiados ronhinyás para huir de Birmania y cruzar el mar de Andamán y el golfo de Bengala, donde perecieron 860 personas, confirmó este martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En esta última ruta fue el año con más víctimas mortales, mientras que en el Mediterráneo central hubo -a pesar del alto número de fallecidos- una disminución del 27%.

Considerando todo tipo de rutas, los cruces entre Afganistán e Irán provocaron la muerte de 1,323 migrantes, lo que la convirtió en la segunda más letal a nivel global, aunque se trata de una cifra ligeramente inferior a las 1,474 muertes de 2024.

Con respecto a los datos que arrojan una disminución del número de muertes en rutas migratorias, una experta de la OIM aclaró que esto puede deberse a que hubo falta de información o dificultades para acceder a la misma por parte de esta organización, lo que hizo que muchas muertes no se pudieran verificar.

La organización tiene, además de las casi 8,000 que ha registrado, “otras 1,500 que no pudieron ser verificadas, pero que creemos que ocurrieron”.

Del total de muertes, más del 40% corresponde a personas que perecieron intentando llegar a Europa.

En este caso, la ruta atlántica del África occidental, vía las Islas Canarias, fue la segunda más mortal, con 1,172 migrantes muertos.

En el Mediterráneo oriental (principalmente hacia Grecia, Chipre y Bulgaria) perecieron 374 (+91%) y en el Mediterráneo occidental fueron 484 las víctimas mortales (-15%).

En término de llegadas, la migración de la región de Asia Pacífico hacia Europa constituyó el 30% de las entradas irregulares a Europa en 2025, frente a un 20% el año anterior, una tendencia que refleja “el papel cada vez más importante de esta región en la movilidad global”, señaló la OIM.

Este flujo, en el que hubo más de 47,000 migrantes que llegaron por tierra y por mar, aumentó pese a una disminución general de llegadas a territorio europeo el año pasado.

Según la evaluación final de la OIM sobre el uso de rutas migratorias a nivel global en 2025, Bangladesh, Afganistán, Irán y Pakistán representaron la mayor parte de los movimientos hacía Europa, aunque el primer país supuso por si solo el 52% de todas las llegadas procedentes de la región.

La OIM estima que al menos unos 340,000 familiares se han visto directamente afectados por la perdida de seres queridos en las rutas migratorias en todas las regiones.

También aclaró que a pesar del menor número de llegadas en algunas zona del mundo, los datos muestran que las rutas migratorias están cambiando más que disminuyendo, y que los trayectos son cada vez más peligrosos.