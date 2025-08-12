Ola de calor e incendios arrasan varias regiones de España: un muerto y miles de evacuados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un hombre murió en un incendio forestal que afectó a la localidad de Tres Cantos, cerca de Madrid, el primer fallecido de los numerosos fuegos que afectan a una España en plena ola de calor sofocante.

“Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el incendio forestal de Tres Cantos”, escribió la presidenta regional madrileña Isabel Díaz Ayuso en la red social X.

El hombre fallecido había sufrido graves quemaduras en casi todo el cuerpo, anunciaron previamente las autoridades locales.

El incendio de Tres Cantos, a 25 km del centro de Madrid, se propagó rápidamente el lunes por la noche atizado por rachas de viento de 70 km/h.

Cientos de vecinos de urbanizaciones fueron evacuados y uno resultó herido “con dolor torácico”, según las autoridades.

“En apenas 40 minutos, [el fuego] ha avanzado 6 kilómetros”, explicó por la noche a la prensa Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la región de Madrid.

Ya este martes por la mañana, las autoridades regionales de Madrid informaron en la red social X que la extinción del incendio había “evolucionado favorablemente durante la noche” y el fuego estaba “perimetrado”.

El #IFTresCantos se encuentra perimetrado gracias al incansable trabajo de los equipos de extinción y maquinaria pesada durante esta noche y que actualmente cuenta con más de 30 recursos aéreos y terrestres activados.



Hoy continuamos en situación operativa 2 del INFOMA en un día… pic.twitter.com/5tfJEr5yL6 — Carlos Novillo Piris (@CarlosNovilloPi) August 12, 2025

Mientras, las playas de Tarifa, en Andalucía, volvieron a verse acechadas por las llamas de los montes cercanos, obligando a la rápida evacuación de miles de turistas.

Estos dos nuevos incendios se unen a las decenas de otros que afectan a España este martes y que han obligado a miles de personas a abandonar sus residencias.

La ola de incendios coincide con la de calor que este martes entró en su décimo día, previsiblemente el peor, con todas las regiones bajo aviso de riesgo, incluidas la del norte, temperaturas máximas de 40º y mínimas nocturnas que no bajan de 25º.

“Dados los numerosos incendios forestales activos en diferentes comunidades autónomas”, el ministerio de Interior del Gobierno de Pedro Sánchez anunció que reunirá este martes a un comité de seguimiento.

En las populares playas de la zona de Tarifa, en la provincia de Cádiz, unas 2,000 personas tuvieron que ser desalojadas el lunes a toda prisa de hoteles y viviendas, como ocurrió hace una semana con otro incendio.

“Hemos logrado salvar la parte de viviendas” del fuego “justo en el último segundo”, explicó a la prensa Antonio Sanz, consejero de Interior de Andalucía.

“Hemos vivido momentos, evidentemente, de máximo peligro porque las llamas llegaban justo a la entrada de las urbanizaciones”, pero el desalojo se hizo en “un tiempo récord”, añadió.

Un agente de la Guardia Civil que ayudó en la evacuación resultó herido al ser arrollado por un coche, informó el consejero.

La región de Castilla y León, en el noroeste, sufría el lunes más de 30 incendios, entre ellos el que afecta al paraje de Las Médulas, en la provincia de León, un lugar que es Patrimonio Mundial de la Humanidad por sus minas de oro de la época romana.

“Trabajamos hoy en 32 incendios forestales en Castilla y León, muchos simultáneos”, informaron en la red social X las autoridades de la región más grande de España.