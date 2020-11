Ola de casos de Covid-19 entre partidarios de Trump tras fiesta electoral

Una nueva ola de personas en el círculo de Donald Trump -incluyendo al asesor Corey Lewandowski y el cabildero republicano Jeff Miller- dieron positivo en la prueba de coronavirus después de asistir a una fiesta la noche de las elecciones en la Casa Blanca.

No está claro si alguno de ellos contrajo el virus en la Casa Blanca.

Elizabeth y Richard Uihlein, magnates multimillonarios y unos de los mayores donantes del presidente, también dieron positivo, aunque no está claro si asistieron a la fiesta.

El jefe de gabinete del Comité Nacional Republicano, Richard Walters, que no estuvo presente, dio positivo el jueves, según un funcionario del partido.

Lewandowski, quien ha estado ayudando a disputar la victoria electoral de Joe Biden en Pensilvania dio positivo el miércoles, según dos personas familiarizadas con el asunto. No quedó claro de inmediato cuándo fue diagnosticado Miller.

Bloomberg News informó anteriormente que varias otras personas que asistieron al evento de la Casa Blanca del 3 de noviembre, incluido el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, el jefe de Gabinete, Mark Meadows, y el asesor de campaña de Trump, David Bossie, también contrajeron el virus.

Aproximadamente 200 personas asistieron a la fiesta, interactuando en espacios cerrados y en gran parte sin tapabocas. Pero no es seguro que quienes asistieron a la fiesta hayan contraído el virus en el evento.

Elizabeth Uihlein, directora ejecutiva de la empresa de suministros de envío Uline Inc., anunció que estaba enferma en un memorando que le envió a sus cerca de 7.000 empleados el miércoles en la tarde. Richard Uihlein es el presidente de la empresa.

“Después de todos estos largos meses, pensé que nunca nos daría”, escribió. “Bueno, a Trump le dio ..... Si no hubiéramos estado rodeados de personas con covid, no nos habrían realizado la prueba”.

En un comunicado, Uline dijo que la compañía no divulga información médica sobre empleados específicos, citando la ley de privacidad de la salud.

“Uline ha instituido numerosos cambios en las políticas operativas normales para responder al covid-19 teniendo en cuenta la salud y la seguridad”, dijo la compañía con sede en Pleasant Prairie, Wisconsin. “A medida que nos enteramos de casos positivos entre el personal de Uline, continuamos notificando de inmediato a otras personas que puedan estar expuestas al virus, para que se puedan implementar rápidamente los protocolos adecuados”.

Los Uihlein, cuyo patrimonio está valorizado en cerca de $4,000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, son públicamente republicanos y han donado decenas de millones de dólares a Trump y a causas conservadoras en los últimos años.

Elizabeth Uihlein ha criticado las restricciones gubernamentales para frenar la propagación del virus. En marzo, envió un correo electrónico a docenas de legisladores de Illinois diciendo que “si bien se podría pensar que el cierre de eventos y escuelas impuesto por el Gobierno” ayuda a prevenir el virus, también contribuye a “pánico y miedo innecesarios en Estados Unidos.”.

Nota Original:Trump Loyalists Hit With New Wave of Virus After Election Party