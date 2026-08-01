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    PERÚ

    Ollanta Humala sale de prisión tras anular el Tribunal Constitucional su condena por lavado de dinero

    EFE
    Ollanta Humala sale de prisión tras anular el Tribunal Constitucional su condena por lavado de dinero
    El expresidente peruano Ollanta Humala habla con periodistas al salir de la penitenciaría de Barbadillo. EFE/Paolo Aguilar

    El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016), que cumplía desde abril de 2025 una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales, salió este viernes de prisión tras anularse su caso, al ser calificado por el Tribunal Constitucional de un proceso ilegal y sin sustento.

    Humala abandonó la penitenciaría de Barbadillo, la prisión construida en Perú exclusivamente para albergar a expresidentes, donde permanecen actualmente los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), y por la que también pasó más de una década el difunto Alberto Fujimori (1990-2000).

    “Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial”, expresó Humala a la prensa, tras salir de la cárcel en un automóvil particular.

    “El 15 de abril de 2025 (cuando fue sentenciado) fui secuestrado por el Estado”, agregó el exmandatario.

    “Nunca he recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil”, remarcó.

    Ollanta Humala sale de prisión tras anular el Tribunal Constitucional su condena por lavado de dinero
    Humala, que cumplía desde abril de 2025 una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales, salió de prisión tras anularse su caso. EFE/Paolo Aguilar

    Humala se quejó de que, a raíz de la sentencia, tuvo que asilar a su esposa (en Brasil) y sacar a sus hijos del país.

    “Estoy denunciando que hemos sido perseguidos, al punto de tenerme detenido en una prisión”, agregó.

    Al salir de la prisión, ubicada en el este de Lima, Humala fue recibido por un grupo de simpatizantes que coreaba su nombre y estuvo acompañado por sus abogados y algunos expartidarios.

    Un juez peruano ordenó este viernes la excarcelación de Humala, después de que en la víspera el Tribunal Constitucional del país anulara el proceso que llevó al exmandatario a ser condenado a quince años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia.

    El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional atendió favorablemente la demanda de los abogados del exgobernante para que la liberación se produjera lo antes posible, según anunció a través sus canales la Corte Superior Nacional.

    Humala llevaba en prisión desde abril de 2025, cuando fue condenado por lavado de dinero en un caso que ahora el Tribunal Constitucional estableció que fue ilegal, al considerar que la acusación por lavado de activos carecía de sustento y la ocultación de donaciones para la campaña electoral no estaba tipificado como delito en el momento de los hechos.

    Adicionalmente, el exmandatario también estuvo recluido en prisión preventiva por el mismo caso durante diez meses entre 2017 y 2018, una medida que también fue revocada por el Tribunal Constitucional en su momento.

    El caso por lavado de dinero contra Humala se basa en la financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia de 2006 y 2011 al no haber declarado presuntos aportes de dinero del chavismo y de la constructora brasileña Odebrecht, respectivamente, lo que le llevó a ser condenado a 15 años de cárcel.

    El Tribunal Constitucional estableció el jueves que todo el proceso carecía de validez debido a que la ocultación de donaciones para las campañas electorales no era considerado un delito en el momento de los hechos, ni tampoco la Fiscalía ha logrado establecer las consideraciones necesarias para configurar que hubo un lavado de dinero en esas operaciones.

    El fallo también beneficia a la esposa de Humala, Nadine Heredia, que se encuentra asilada en Brasil y que igualmente había sido condenada en el mismo caso.

    EFE

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