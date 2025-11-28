Panamá, 28 de noviembre del 2025

    SALUD

    OMS: La pérdida de confianza en las vacunas aumentará los casos de neumonía y meningitis

    EFE
    La mitad de los niños que no han recibido ni siquiera la primera dosis de la vacuna DTP.

    La erosión de la confianza en las vacunas es una de las causas de los brotes de difteria “y la razón por la que veremos más casos de neumonía y meningitis”, advirtió en rueda de prensa la directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Biológicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Kate O’Brien.

    El número de casos de sarampión, 800.000 más que en 2019, y la incapacidad de erradicar la poliomielitis en 2025 son también consecuencia de esa falta de confianza en cierto sector de la población, añadió O’Brien.

    “Está muy claro que la trayectoria será ir hacia atrás en la prevención de enfermedades mortales, a pesar de que la ciencia ofrece las herramientas para evitarlo a través de la inmunización, lamentó.

    Debido a la creciente difusión de información errónea y desinformación sobre las vacunas, O’Brien consideró fundamental que los líderes religiosos, sociales o políticos difundan “información precisa que represente la verdad sobre las vacunas”.

    O’Brien también apeló a la responsabilidad de los gobiernos locales y les pidió que usen la mejor evidencia e información científica disponibles para guiar sus políticas y programas de protección de la salud de la población.

    “Tenemos un problema grave cuando se politizan estos aspectos”, advirtió.

    Por su parte, experta en inmunización de la OMS, Diana Chang, aclaró que otra barrera para la inmunización es el acceso a determinadas poblaciones.

    La mitad de los niños que no han recibido ni siquiera la primera dosis de la vacuna DTP (contra la difteria, el tétanos y la tos ferina)viven en países afectados por el conflicto, indicó Chang.

    EFE

    Agencia de noticias


