ONG venezolana denuncia la muerte en prisión de exgobernador y preso político Alfredo Díaz

La ONG venezolana Foro Penal denunció este sábado la muerte en prisión y bajo custodia del Estado del exgobernador de Nueva Esparta (insular) Alfredo Díaz, quien llevaba más de un año preso y “aislado”, según dijo el director presidente de la institución, Alfredo Romero.

“Alfredo Díaz, ex-gobernador de Nueva Esparta. Otro preso político que muere en cárceles venezolanas. Llevaba un año preso, aislado. Sólo permitieron una visita de su hija. Tenía 55 años. Es indignante! El Estado es responsable de la salud de la persona bajo su custodia”, dijo Romero en la red social X.

La información también fue confirmada por la activista de derechos humanos la venezolana argentina, Elisa Trotta, quien en sus redes sociales acusa al régimen de Nicolás Maduro de asesinar a otro inocentes.

“Acabamos de enterarnos de la muerte del exgobernador y preso político Alfredito Díaz en el centro de torturas de El Helicoide. Otro inocente asesinado lentamente por esta narcotiranía criminal. Ya son más de diez presos políticos que han fallecido en cautiverio del chavismo desde el 28J”, dijo Trotta en X.

Agregó que “esta barbarie debe parar. Los más de mil presos políticos deben ser liberados, como libre debe ser Venezuela. Tanto dolor no puede seguir aumentando.Mi abrazo a la familia de Alfredito. Que su alma sea bendita y que haya justicia”.

Según el Foro Penal al 1 de diciembre estaban privados de libertad en Venezuela 887 personas consideradas como presos políticos. De este total de personas 770 son hombres y 117 mujeres. Además según la ONG de esta cantidad de presos 713 son civiles y 174 militares. Se reportan cuatro adolescentes entre los detenidos.

Reporte de presos políticos en Venezuela

El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, confirmó que la “familia de Alfredo Díaz ha sido notificada de su muerte mientras se encontraba bajo custodia”.

“Según el Protocolo de Minnesota (2016) se trata de una ‘muerte potencialmente ilícita’ que debe ser investigada de manera objetiva e imparcial”, subrayó Himiob en X.

El partido opositor Voluntad Popular (VP) aseguró que Díaz falleció “hace horas” en la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, “víctima de un infarto fulminante”.

“Esto no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de un sistema que persigue, encarcela y destruye vidas para sostenerse en el poder. Alfredo Díaz murió sin libertad, sin justicia y sin garantías mínimas, en una cárcel donde el régimen decide quién vive y quién muere”, protestó VP.

Imagen de familiares que esperan ingresar a El Helicoide donde hay varios detenidos presos políticos. Archivo

La esposa de Díaz, Leynys Malavé, exigió en su cuenta de Instagram una respuesta al Estado: “¿Qué pasó con mi esposo, me lo mataron?”, subrayó.Por su parte, el opositor y líder de VP, Leopoldo López, aseguró que Díaz “llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron”.

“Su partida nos toca profundamente a quienes caminamos con él y compartimos la lucha por la libertad”, indicó López en su cuenta de X.

El exgobernador -activista del partido opositor Acción Democrática y también exconcejal y exalcalde- fue detenido en noviembre de 2024, en un contexto de crisis tras las presidenciales de julio de ese año, en las que la mayor coalición opositora denunció como fraudulento el resultado de dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro.

Díaz cuestionó la falta de publicación de los resultados desglosados de las presidenciales y denunció, días antes de su detención, la crisi