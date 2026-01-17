Panamá, 17 de enero del 2026

    Plataforma Unitaria Democrática

    ONG y bloque opositor reportan entre 130 y 155 presos políticos excarcelados en Venezuela

    EFE
    Personas participan en una jornada de oración en Venezuela por la liberación de los presos políticos. EFE/ Henry Chirinos

    Entre 139 y 155 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según el conteo de la ONG Foro Penal y la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

    A través de X, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal —organización dedicada a la defensa de los presos políticos—, indicó que hasta este sábado en horas de la tarde contabilizaba 139 excarcelaciones.

    Por su parte, la PUD registraba en horas de la tarde de este sábado 155 excarcelaciones y pidió acelerar los procesos de liberaciones para que “finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios”.

    El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un “número importante” de personas, lo que generó expectativas en familiares de presos políticos, quienes han pernoctado desde entonces a las afueras de varias cárceles a la espera de las liberaciones.

    La organización Provea —dedicada a la defensa de los derechos humanos— afirmó recientemente que “continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios”, lo que, consideró, impide la concreción de las liberaciones anunciadas.

    El Ejecutivo venezolano asegura que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.

    EFE

    Agencia de noticias


