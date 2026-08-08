OnlyMarms, la apuesta de científicos en OnlyFans para salvar estudio recortado por Trump

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Unos científicos de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) han tenido que recurrir a la plataforma de suscripción OnlyFans, conocida por sus contenidos subidos de tono, para salvar un proyecto de investigación de décadas sobre marmotas, golpeado por los recortes del Gobierno del presidente Donald Trump.

Desde finales de mayo, el equipo del biólogo Daniel Blumstein busca suscriptores para la cuenta ‘OnlyMarms’, donde se puede observar con detalle la vida de marmotas de vientre amarillo de las Montañas Rocosas de Colorado, como Jamba Juice y Egg.

La cuenta, promocionada como “contenido de marmotas sin censura”, busca mantener a flote un proyecto de investigación que ya suma 64 años de trayectoria y es el segundo estudio más largo del mundo sobre mamíferos identificados individualmente, después de que la Fundación Nacional de Ciencias (NFS) retiró el financiamiento.

“Cuando tienes una investigación en su sexta década, eso es realmente excepcional, y es muy productivo y merece la pena continuarlo”, dice a EFE Blumstein.

Los investigadores, que siguen el comportamiento y los linajes de las marmotas para comprender, por ejemplo, cómo reaccionan los mamíferos ante los cambios ambientales, intentaron tres veces renovar los fondos con la NFS, pero el comité evaluador los negó argumentado que el estudio, en colaboración con la organización sin fines de lucro Rocky Mountain Biological Laboratory, tenía demasiados datos.

“Me pareció algo absurdo, tratándose de un programa del Gobierno estadounidense creado específicamente para financiar estudios a largo plazo”, opina el científico.

🏔️ Welcome to marmot country. 🦫



Can you spot the Baby Marmot in the Video?!



High in the Rocky Mountains, surrounded by alpine meadows, forests and snow-covered peaks, generations of yellow-bellied marmots have made their homes among the rocks.



Summer up here is short - and… pic.twitter.com/QZxOz2L7S9 — OnlyMarms (@OnlyMarmsRMBL) August 8, 2026

La foto de perfil que no concuerda

La idea de usar OnlyFans se le ocurrió a Blumstein cuando estaba sentado en una pradera de Colorado, esperando a que aparecieran las marmotas, y recordó la serie ‘Margo’s Got Money Troubles’, en la que una madre primeriza recurre a la plataforma para pagar las facturas.

Con la consigna de que “las marmotas también necesitan dinero”, el científico encontró un gran apoyo en su equipo para desarrollar la propuesta. Emily Renkey, estudiante del laboratorio, bautizó la cuenta.

Sin embargo, Blumstein se topó con un obstáculo cuando tuvo que subir una foto de su licencia de conducir para crear la cuenta de OnlyFans y verificar que era mayor de edad. La plataforma le notificó que el rostro de la foto de la licencia no coincidía con la imagen de perfil y de los videos puestos.

“Fracasamos porque yo no me parezco a una marmota”, cuenta en medio de risas.

Un correo electrónico logró convencer a los administradores de OnlyFans del objetivo de la cuenta como una “forma novedosa” de buscar financiación.

‘OnlyMarms’ logró finalmente ser aprobada, eso sí Blumstein confiesa que no dijo que todas las marmotas son menores de edad, la marmota estudiada más vieja vivió solo 16 años.

Se necesita del Gobierno de EU

Hasta el momento ‘OnlyMarms’ ha recibido en donaciones alrededor de 4,500 dólares, fondos que ayudan pero representan muy poco de las subvenciones federales negadas, como parte de los recortes drásticos en programas de investigación y sanciones a las universidades, impulsadas por el presidente Trump.

“La labor que nosotros y otros llevamos a cabo ha sido clave para convertirnos en líderes científicos mundiales y generar conocimiento beneficioso para la humanidad, y todo esto podría verse amenazado por la situación actual”, sostiene Blumstein.

El científico advierte que ‘OnlyMarms’ no es un proyecto sobre marmotas; sino es una historia sobre “la destrucción” de la educación superior y de la financiación científica en Estados Unidos.

Para Blumstein la sostenibilidad de la investigación es responsabilidad del Gobierno federal, pero mientras el pulso entre la Casa Blanca y la comunidad científica continúa, espera que el público apoye los esfuerzos como ‘OnlyMarms’ y el ‘Fat Marmite Week’, que busca elegir a la más bella marmota subida de peso.

Las marmotas —los miembros de mayor tamaño de la familia de las ardillas— pueden llegar a triplicar su peso corporal durante el verano antes de hibernar durante cinco meses.

“Gran parte de esto es divulgación científica: nos reiremos mientras el barco se hunde”, puntualiza Blumstein.