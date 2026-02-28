Panamá, 28 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Reacciones

    ONU condena ataques de Estados Unidos e Israel y represalias de Irán: ‘los civiles pagan el precio’

    EFE
    ONU condena ataques de Estados Unidos e Israel y represalias de Irán: ‘los civiles pagan el precio’
    Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Irán anunció este sábado el cierre de su espacio aéreo después de que se escucharan varias explosiones en diversos puntos de Teherán y de que Israel informara de que ha lanzado un ataque preventivo contra el país persa. EFE/ Mehrnews

    El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en todo el territorio iraní como las represalias de Irán y señaló que “en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto”.

    “Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano”, advirtió en un mensaje en su cuenta oficial en X.

    El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas hizo un llamamiento a la contención para evitar mayores daños a la población e imploró a todas las partes a “actuar con sensatez, reducir la escalada y regresar a la mesa de negociación, donde apenas unas horas antes buscaban activamente una solución”.

    “Esta es la única forma de resolver de manera duradera las profundas diferencias que existen”, subrayó el alto comisionado austríaco.

    No hacerlo, advirtió, entraña el riesgo de “un conflicto aún más amplio, que inevitablemente provocará más muertes civiles absurdas y destrucción a una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán sino en toda la región de Oriente Medio”.

    Türk recordó asimismo que el derecho internacional considera primordial la protección de los civiles en conflictos armados.

    “Todos y cada uno de los actores implicados deben garantizar el cumplimiento de estas normas, y su violación debe conllevar la rendición de cuentas de los responsables”, advirtió.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La fiscalía pide condena para 16 y absolución para 5; también reclamará resarcimiento a 13 acusados en el caso Odebrecht. Leer más
    • Papadimitriu culpa a sus padres y De Lima niega vínculos con testaferros en juicio Odebrecht. Leer más
    • MOP destinará $1.1 millones para limpiar 18 hectáreas con municiones en Nuevo Emperador. Leer más
    • Meduca relanza licitación por $273 millones para la compra de 531,250 laptops estudiantiles. Leer más
    • Fiscalía realiza allanamiento en unas oficinas en Albrook y se lleva documentos de Panama Ports. Leer más
    • ‘Marines’ de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamiento con estamentos de seguridad de Panamá. Leer más
    • Operativo municipal retira mobiliario ilegal en plazas del Casco Antiguo. Leer más