Panamá, 24 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Presos políticos

    Oposición insta al Gobierno venezolano a publicar ‘listado detallado’ de 626 excarcelados

    En un comunicado publicado en X, la coalición opositora señaló que solamente han confirmado “de manera rigurosa” la excarcelación de 173 personas, mientras que, agregó, “permanecen aún más de 939 presos políticos tras las rejas”.

    EFE
    Oposición insta al Gobierno venezolano a publicar ‘listado detallado’ de 626 excarcelados
    Una persona participa en una manifestación para pedir por la liberación de los presos políticos este 23 de enero de 2026, en Maracaibo (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos

    La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria de Venezuela, instó este sábado al Gobierno a publicar un “listado detallado” de las excarcelaciones de presos políticos en las últimas semanas, después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cifrara en 626 las personas que han sido liberadas.

    En un comunicado publicado en X, la coalición opositora señaló que solamente han confirmado “de manera rigurosa” la excarcelación de 173 personas, mientras que, agregó, “permanecen aún más de 939 presos políticos tras las rejas”.

    “La inmensa mayoría de estas excarcelaciones no constituyen libertades plenas, sino que se trata de medidas cautelares gravosas”, explicó la agrupación política.

    Asimismo, la PUD difundió su lista de excarcelaciones verificadas e informó que será enviada, junto a su registro de presos políticos en el país, al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, con quien la mandataria encargada aseguró que hablará para pedir que verifique las liberaciones.

    De igual forma, exigió el cese del que calificó como “perverso mecanismo de liberaciones a cuentagotas” y pidió que se proceda a la liberación “masiva e incondicional” de todos los presos políticos.

    Este viernes, al encabezar en el palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo) la instalación del Programa para la convivencia y la paz, la presidenta encargada afirmó que 626 personas han sido excarceladas en el país y dijo que el lunes hablará telefónicamente con el alto comisionado para que verifique, a través de su oficina, las listas de liberados.

    El presidente del Parlamento y el hermano de la mandataria encargada, el chavista Jorge Rodríguez, anunció el 8 de enero pasado la excarcelación de “un número importante” de personas, sin detallar identidades, las condiciones de las medidas ni el número total de beneficiados.

    Días después puso a disposición las listas de los excarcelados, pero hasta la fecha no han sido difundidas.

    Tras el anuncio, decenas de familiares se han reunido a las afueras de centros de detención para pedir información sobre sus allegados y exigir su libertad, mientras ONG han denunciado retrasos y opacidad en el proceso.

    Este viernes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reveló que las autoridades han excarcelado a personas cuyos casos “no eran públicos”.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Cobre Panamá anuncia que contratará a 700 personas para el procesamiento del material rocoso en la mina. Leer más
    • IMA anuncia lugares de venta de las Agroferias para el jueves 22 y viernes 23 de enero. Leer más
    • Pago del Cepanim para jubilados depende de reglamentación y tabla oficial del MEF. Leer más
    • Contralor reduce a $1,000 el límite de refrendo a la alcaldesa de San Miguelito en medio de conflicto por la basura. Leer más
    • Concurso General de Becas del Ifarhu 2026: este viernes vence el plazo de postulación. Leer más
    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • Minuto a minuto: Jueza deja fuera del juicio a Aaron Mizrachi por un amparo. Leer más