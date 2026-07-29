Opositor Guanipa dice que Venezuela necesita retorno de Machado para avanzar a elecciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa consideró este martes que Venezuela necesita el regreso de la líder María Corina Machado, fuera del país desde el pasado diciembre, para avanzar a unas elecciones presidenciales.

En una actividad política en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), con motivo de los dos años de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, Guanipa subrayó que hay un país “desesperado” y “molesto” que tiene que ser “encauzado adecuadamente”.

“Es muy importante el regreso de María Corina porque hay un país que está bravo, que está molesto, que está desesperado. Ese país desesperado tiene que ser encauzado adecuadamente, y la persona que puede encauzar a ese país desesperado hacia un proceso electoral como el que aspiramos se llama María Corina Machado”, apuntó.

El dirigente opositor aseguró que “todo está dado” para que “muy pronto” haya democracia en Venezuela y reiteró que Edmundo González Urrutia ganó las presidenciales de hace dos años frente a Nicolás Maduro, proclamado vencedor por un organismo comicial que no publicó las actas de votación.

En este contexto, reiteró que el 28 de julio de 2024 “Venezuela dio un paso al futuro” y decidió que González Urrutia fuera “el presidente electo de todos los venezolanos”, una decisión en la que, subrayó, participó Machado y la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática.

Acerca del diálogo entre un sector opositor y el chavismo, en el que no participan Machado ni González Urrutia y que comenzará el próximo 1 de agosto, Guanipa indicó que Estados Unidos es el que puede garantizar que estas conversaciones tengan resultado.

“Por primera vez, en ese proceso estaría un país con la fuerza de Estados Unidos que nos puede permitir que los objetivos que nos hemos trazado los podamos lograr adecuadamente”, señaló sobre el diálogo liderado por la exdiputada opositora Dinorah Figuera y el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

Figuera, quien defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015, llegó a Venezuela el pasado 18 de junio luego de ocho años de exilio para iniciar un proceso de conversaciones con Jorge Rodríguez y el respaldo de Estados Unidos.

El domingo, Machado y González Urrutia dijeron que esperan que este diálogo logre, entre otros objetivos, un “cronograma electoral presidencial oportuno” y aclararon que no participaron en el “diseño, construcción y funcionamiento” de estas conversaciones.

Machado aseguró este martes que la “transición viene” en su país, tras reiterar que González Urrutia obtuvo una “victoria” en las presidenciales de hace dos años, en las que Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral, controlado por rectores afines al chavismo.