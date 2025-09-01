Organismo internacional de editores repudia escalada de violencia en conflictos armados y hace llamado a la paz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Repudiando la escalada de violencia que vive la humanidad, con el derramamiento de sangre de inocentes, la Asociación de Editores Europeos, Iberoamericanos y del Caribe (Editored) hizo un llamado internacional a buscar la paz.

En un comunicado, el gremio destacó que ha sido testigo de asesinatos de reporteros en Gaza. Resaltando que desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que un acto terrorista desencadenó una guerra contra un pueblo, el número de víctimas no ha dejado de crecer.

Editored hace referencia a datos de organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), en los que se refleja que la situación ha causado cifras alarmantes.

“Se estima que más de 64,200 muertes entre palestinos e israelíes se han notificado, además de cerca de 159,000 heridos y 14,400 desaparecidos. La cifra de comunicadores y trabajadores de medios fallecidos supera ya los 200, en su mayoría palestinos”, se plasma en el comunicado de Editored.

El organismo internacional de Editores enfatiza que “un periodista asesinado en el ejercicio de su profesión es una de las infamias más atroces, solo comparable a la matanza de quienes, con altruismo, socorren a otros en zonas de violencia y, por supuesto, a la de los civiles indefensos”.

Se resalta que el periodismo, como el voluntariado, es una vocación con el afán de servir a los demás, denunciando crímenes y delitos de lesa humanidad.

En su comunicado, Editored rechaza cualquier interpretación ideológica que justifique la violencia. “En este contexto, recordamos las inmensas contribuciones de las culturas judía y árabe al mundo, pilares del conocimiento y el arte. A lo largo de la historia, las voces de la paz han surgido de ambos pueblos”.

El organismo respalda el papel de los países libres y democráticos para promover una solución pacífica. Además, afirma que no se silenciará a los cronistas, debido a que los vivos seguirán la labor de los profesionales fallecidos. “La verdad siempre condenará la infamia, sin importar dónde se produzca. Es nuestra responsabilidad como editores garantizar que sus voces y sus historias sigan siendo escuchadas”, plasma Editored.

Asimismo se recuerda que los periodistas también están en constante peligro en el conflicto en Ucrania; al igual que en Sudán, Birmania o Haití, donde los informadores siguen siendo blanco de la violencia.

Editored también enfatizó que las amenazas a la libertad de prensa y la seguridad de los profesionales de la información persisten en democracias y, sobre todo, en regímenes autoritarios.