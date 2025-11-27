Panamá, 27 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Banda musical de Panamá en Estados Unidos

    Orgullo panameño: La Banda La Primavera deslumbra en el Macy’s Thanksgiving Day Parade

    Getzalette Reyes
    Panamá se luce en el Macy’s Thanksgiving Day Parade con la Banda La Primavera. Foto/Cortesía

    Panamá brilló en el histórico Macy’s Thanksgiving Day Parade, celebrado este 27 de noviembre en Nueva York, Estados Unidos.

    La Banda de Música La Primavera, del Centro Educativo Bilingüe La Primavera de Santiago, Veraguas, hizo historia al convertirse en la primera banda escolar de Panamá y de Centroamérica en participar en este emblemático desfile.

    La organización del evento selecciona a las bandas mediante un proceso en línea estricto y altamente competitivo, lo que hace aún más notable el logro panameño.

    “From Panama, please welcome Banda de Música La Primavera”, anunció el presentador oficial, desatando aplausos entre las miles de personas que se congregan cada año en Manhattan para ver el desfile.

    Panamá se luce en el Macy’s Thanksgiving Day Parade con la Banda La Primavera. Foto/Cortesía
    Panamá se luce en el Macy’s Thanksgiving Day Parade con la Banda La Primavera. Foto/Cortesía
    Panamá brilla en Nueva York: Banda La Primavera desfila en el Macy’s Parade

    Los jóvenes músicos no solo impresionaron con sus interpretaciones, sino también con sus atuendos y energía.

    El público respondió con saludos y muestras de cariño hacia los panameños, quienes no ocultaron su emoción al representar al país en una de las vitrinas culturales más grandes del mundo.

    Embajadores culturales

    Fundada en 1992, la banda ha construido un sólido historial dentro y fuera de Panamá. En 2019 recibió a Su Santidad el Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud, y en 2023 fue la encargada de abrir la 134.° edición del Desfile de las Rosas en Pasadena, California.

    Panamá se luce en el Macy’s Thanksgiving Day Parade con la Banda La Primavera. Foto/Cortesía
    Panamá se luce en el Macy’s Thanksgiving Day Parade con la Banda La Primavera. Foto/Cortesía
    La Banda La Primavera cautiva al público en el icónico Macy’s Parade en Nueva York. Foto/Cortesía

    Su director, Javier Alberto Jiménez Ortiz, ha destacado que la agrupación busca “fomentar el desarrollo ético, artístico y personal de los estudiantes, utilizando la música como herramienta de formación integral”.

    La banda también es reconocida por incorporar elementos del folclore panameño y por su participación en eventos oficiales como la Cumbre de las Américas de 2015.

    Panamá brilla en Nueva York: Banda La Primavera desfila en el Macy’s Parade. Foto/Cortesía

    El Macy’s Thanksgiving Day Parade, que se celebra desde 1924, es una tradición del Día de Acción de Gracias y reúne globos gigantes, bandas escolares, carros alegóricos y artistas internacionales.

    Getzalette Reyes

