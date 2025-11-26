Origen del Día de Acción de Gracias: la historia detrás de Thanksgiving

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Aunque se trata de una festividad profundamente enraizada en la historia estadounidense, desde hace años el Día de Acción de Gracias también ha encontrado un lugar en Panamá.

Cada cuarto jueves de noviembre, restaurantes locales ofrecen menús especiales y muchas familias panameñas organizan cenas caseras para compartir pavo, postres y gratitud, adoptando una celebración que ha traspasado fronteras por su significado familiar.

Pero ¿de dónde surge esta tradición y cómo se convirtió en uno de los días feriados más importantes de Estados Unidos?

Un día con raíces en 1621

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) se celebra cada cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos. Su origen se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses de Plymouth —en el actual estado de Massachusetts— y los nativos americanos wampanoag celebraron juntos la primera cosecha exitosa tras un invierno extremadamente duro.

Durante esa celebración, que se extendió por tres días, colonos y nativos compartieron alimentos como pavo, calabazas y frutas secas, marcando un momento simbólico de gratitud y cooperación.

"Acción de Gracias" (o Thanksgiving) es una festividad que se celebra principalmente en Estados Unidos (el cuarto jueves de noviembre) y Canadá (el segundo lunes de octubre) para agradecer por la cosecha, la familia y las bendiciones del año. Foto/Pixabay

De tradición comunitaria a feriado nacional

En 1789, el presidente George Washington declaró por primera vez el Día de Acción de Gracias como festividad nacional. Sin embargo, durante décadas cada estado lo celebró en fechas distintas.

Gran parte del mérito de su institucionalización recae en Sarah Josepha Hale, editora de Ladies Magazine y Godey’s Lady’s Book, quien dedicó 36 años a promover la idea de establecer una fecha nacional fija. Publicó artículos, recetas, cuentos e incluso envió cartas a gobernadores y presidentes.

Su insistencia dio frutos en 1863, cuando Abraham Lincoln —inspirado por la victoria de la Unión en Gettysburg— proclamó oficialmente el Día de Acción de Gracias para celebrarse cada cuarto jueves de noviembre.

Finalmente, en 1941, el Congreso declaró el día como feriado federal.

¿Por qué el pavo es el protagonista?

El pavo se convirtió en el centro del menú por razones prácticas. Para los colonos, sacrificar un ave resultaba más viable que una vaca o un cerdo, y los pavos proporcionaban más carne para alimentar a grupos grandes.

Otra tradición famosa es el “perdón presidencial del pavo”, que tiene antecedentes en los regalos que los granjeros enviaban a la Casa Blanca a finales del siglo XIX.

La iniciativa tomó carácter más formal gracias a Eleanor Rosalynn Carter, primera dama entre 1977 y 1981, quien promovió que algunos pavos fueran enviados a granjas-zoológicos para fines terapéuticos. Con el tiempo, la ceremonia se hizo oficial bajo el mandato de Ronald Reagan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), extiende el indulto al pavo llamado Gobble, durante la ceremonia de Acción de Gracias en el jardín de rosas de la Casa Blanca en Washington. EFE/Octavio Guzmán

Hoy, Thanksgiving es uno de los días festivos más importantes en Estados Unidos. Millones de personas viajan para reunirse en familia, y al día siguiente se da inicio a la temporada de compras con el conocido Black Friday, que en las últimas décadas se ha expandido internacionalmente.

También es común que iglesias y organizaciones comunitarias realicen eventos especiales, misas de acción de gracias y actividades benéficas.

Thanksgiving en Panamá: una tradición adoptada

En Panamá, la festividad ha ganado popularidad en la última década. Aunque no es un feriado oficial, cada vez más familias organizan cenas para compartir pavo, puré de papas, tamales, ensaladas, y postres, y restaurantes y hoteles ofrecen menús especiales para la ocasión.

El plato central en el Día de Acción de Gracias es el pavo asado. Foto/Pixabay

Para muchos panameños es una excusa perfecta para reunirse, agradecer y disfrutar de una cena especial antes de iniciar la temporada navideña.