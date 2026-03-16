Óscar 2026: estos son los ganadores de los premios de la Academia de Hollywood

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Leire Ventas - Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles

Llegamos a la cita que culmina la temporada de premios cinematográficos: los Oscar.

Con un récord histórico de 16 nominaciones, el thriller sobrenatural Sinners ("Pecadores") es una de las favoritas en la carrera por el mayor de los galardones, el de mejor película.

Aunque la cinta de vampiros del director Ryan Coogler también aspira a imponerse en las categorías de mejor director y mejor actor en los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Hasta el momento, se ha alzado con el galardón al mejor guion original.

Le sigue de cerca One Battle After Another ("Una batalla tras otra"), de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones. Hasta el momento se ha hecho con tres premios: el mejor reparto, mejor actor de reparto y mejor guion adaptado.

O Agente Secreto ("El agente secreto"), del director brasileño Kleber Mendonça Filho, representa a América Latina en la disputa por la estatuilla dorada en varias categorías: mejor película, mejor película internacional, mejor actor y mejor reparto.

Frankenstein, del mexicano Guillermo del Toro, ya lleva ganados tres de los galardones a los que aspira.

Mientras, la española "Sirāt" también compite por alzarse como el mejor filme internacional y por hacerse con el premio al mejor sonido.

Te contamos quiénes son los ganadores a medida que los van anunciando:

Los ganadores

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan - Weapons ("La hora de la desaparición")

Mejor película de animación: KPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop")

Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls

Mejor diseño de vestuario: Frankenstein

Mejor maquillaje y peluquería: Frankenstein

Mejor reparto: One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Mejor cortometraje de ficción (empate): The Singers y Two People Exchanging Saliva

Mejor actor de reparto: Sean Penn - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Mejor guion adaptado: One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Mejor guion original: Sinners ("Pecadores")

Mejor diseño de producción: Frankenstein

Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ash ("Avatar: fuego y cenizas")

Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms

Mejor película documental: Mr. Nobody Against Putin

El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson acepta el Oscar al mejor guion adaptado por "Una batalla tras otra", su primer premio de la Academia a pesar de haber sido nominado 14 veces. / AFP vía Getty Images

El director de cine y productor estadounidense Ryan Coogler observa su premio Oscar al mejor guion original por "Pecadores". / AFP vía Getty Images

El director mexicano Guillermo del Toro felicita a los artistas de maquillaje y peluquería Jordan Samuel y Mike Hill por haberse llevado el Oscar por su trabajo en Frankenstein. / AFP vía Getty Images

Kate Hawley, al recibir el Oscar al mejor diseño de vestuario por Frankenstein, se dirigió al director de la cinta y le dijo: "Guillermo (del Toro), gracias. Todas nuestras nominaciones son tus nominaciones". / Getty Images

El director estadounidense Chris Appelhans (izq.), la artista de storyboards y guionista surcoreano-canadiense Maggie Kang y la productora Michelle Wong hablan en el escenario después de aceptar el Oscar a la Mejor Película de Animación por "KPop Demon Hunters" durante la 98ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP a través de Getty Images) / AFP vía Getty Images

Alexandre Singh y Natalie Musteata, ganadores del Oscar al mejor cortometraje de ficción "Dos personas intercambiando saliva", posan besándose. / Getty Images

Gloria Cazales, madre de una de las víctimas del tiroteo de Uvalde, se dirige al público al recoger el premio a mejor documental para All The Empty Rooms. / AFP vía Getty Images

Rose Byrne, protagonista de "Si tuviera piernas te patearía", con espectacular vestido de Dior en la alfombra roja del teatro Dolby. / Getty Images

Michael B. Jordan, quien interpreta a dos gemelos en "Pecadores". / AFP vía Getty Images

La noruega Renate Reinsve, protagonista de "Valor sentimental", con un vestido rojo de Louis Vuitton llega a los Oscar 2026. / Penske Media vía Getty Images

El brasileño Wagner Moura, protagonista de "El agente secreto", en el teatro Dolby de Hollywood. / Getty Images

Leonardo DiCaprio con un smoking clásico y luciendo bigote a su llegada al teatro Dolby de Hollywood. / AFP vía Getty Images

Jessie Buckley, quien interpreta a la esposa de Shakespeare en Hamnet, llega a los Oscar vestida de Chanel. / Getty Images

Timothée Chalamet, nominado por su papel en "Marty supremo". / AFP vía Getty Images

Emma Stone, protagonista de Bugonia, con un resplandeciente vestido plateado de Louis Vuitton. / Getty Images

Jacbo Elordi. / AFP vía Getty Images

Benicio del Toro, Sergio "Sensei" St. Carlos en "Una batalla tras otra", con gafas de sol en la alfombra roja y de riguroso negro en la alfombra roja. / Getty Images

Chase Infiniti, quien interpreta a Willa Ferguson en "Una batalla tras otra", saluda al publico al llegar al teatro Dolby de Hollywood. / WWD vía Getty Images

El gallego Oliver Laxe, director de "Sirāt", cinta que compite por hacerse con el Oscar a mejor película internacional. / Getty Images

Teyana Taylor, quien interpreta a Perfidia Beverly Hills en "Una batalla tras otra", con un vestido de Chanel blanco y negro bordado con cuentas y una cola de plumas en la 98ª entrega de los Oscar. / AFP vía Getty Images

La protagonista de "Sueños de trenes", la británica Felicity Jones, vestida Prada en la alfombra roja de los Oscar 2026. / FilmMagic

Saja Kilani, actriz protagonista de "La voz de Hind", con un pin reivindicativo con una paloma de la paz y la leyenda Artists4Ceasefire. A Just Peace ("Artistas por el alto el fuego. Una paz justa", en inglés) en los Oscar 2026. / AFP vía Getty Images

Elle Fanning en la alfombra roja de los Oscar 2026 con un Givenchy diseñado por Sarah Burton. / WireImage

Arden Cho, quien pone la voz de una de las protagonistas de KPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop"), en la alfombra roja de los Oscar 2026. / Penske Media vía Getty Images

El presentador de la gala, el cómico Conan O'Brien, con su esposa Liza Powel. / Penske Media vía Getty Images

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