Óscar 2026: estos son los ganadores de los premios de la Academia de Hollywood

Leire Ventas - Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles
Llegamos a la cita que culmina la temporada de premios cinematográficos: los Oscar.
Con un récord histórico de 16 nominaciones, el thriller sobrenatural Sinners ("Pecadores") es una de las favoritas en la carrera por el mayor de los galardones, el de mejor película.
Aunque la cinta de vampiros del director Ryan Coogler también aspira a imponerse en las categorías de mejor director y mejor actor en los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Hasta el momento, se ha alzado con el galardón al mejor guion original.
Le sigue de cerca One Battle After Another ("Una batalla tras otra"), de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones. Hasta el momento se ha hecho con tres premios: el mejor reparto, mejor actor de reparto y mejor guion adaptado.
O Agente Secreto ("El agente secreto"), del director brasileño Kleber Mendonça Filho, representa a América Latina en la disputa por la estatuilla dorada en varias categorías: mejor película, mejor película internacional, mejor actor y mejor reparto.
Frankenstein, del mexicano Guillermo del Toro, ya lleva ganados tres de los galardones a los que aspira.
Mientras, la española "Sirāt" también compite por alzarse como el mejor filme internacional y por hacerse con el premio al mejor sonido.
Te contamos quiénes son los ganadores a medida que los van anunciando:
Los ganadores
Mejor actriz de reparto: Amy Madigan - Weapons ("La hora de la desaparición")
Mejor película de animación: KPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop")
Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls
Mejor diseño de vestuario: Frankenstein
Mejor maquillaje y peluquería: Frankenstein
Mejor reparto: One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Mejor cortometraje de ficción (empate): The Singers y Two People Exchanging Saliva
Mejor actor de reparto: Sean Penn - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Mejor guion adaptado: One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Mejor guion original: Sinners ("Pecadores")
Mejor diseño de producción: Frankenstein
Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ash ("Avatar: fuego y cenizas")
Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms
Mejor película documental: Mr. Nobody Against Putin