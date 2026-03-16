Óscar 2026: estas son las películas ganadoras de la noche y dónde verlas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La comedia dramática One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora de la 98.ª edición de los Premios Óscar, al obtener seis estatuillas.

La cinta se impuso a Sinners, del director Ryan Coogler, que llegaba como la gran favorita tras conseguir 16 nominaciones, el mayor número en la historia de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La ceremonia se celebró este domingo en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, Estados Unidos.

A continuación, las principales películas ganadoras y las plataformas donde pueden verse.

‘One Battle After Another’ (6 premios)

La película dirigida por Paul Thomas Anderson fue la más premiada de la noche, al obtener seis galardones: mejor película, mejor dirección, mejor actor de reparto, mejor guion adaptado, mejor edición y mejor casting, categoría que se entregó por primera vez en la historia de los premios.

Dónde verla: disponible con suscripción en HBO Max.

‘Sinners’ (4 premios)

La película más nominada de esta edición obtuvo cuatro premios: mejor actor, mejor guion adaptado, mejor fotografía y mejor banda sonora.

El premio a mejor actor fue para Michael B. Jordan, mientras que el de mejor fotografía fue para Autumn Durald Arkapaw, quien se convirtió en la primera mujer en ganar en esta categoría.

Dónde verla: disponible en HBO Max y también en algunas salas de cine.

Michael B. Jordan, actor, director y productor estadounidens. EFE

‘Frankenstein’ (3 premios)

La nueva versión de Frankenstein, dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro, obtuvo tres premios: mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería y mejor diseño de producción.

Dónde verla: disponible exclusivamente en Netflix.

‘Las guerreras K-pop’ (2 premios)

La cinta animada Las guerreras K-pop se convirtió en uno de los fenómenos del año al ganar mejor película de animación y mejor canción original.

Dónde verla: disponible en Netflix.

Desde la izquierda Yu Han Lee, Joong Gyu Kwak, EJAE, Mark Sonnenblick, Hee Dong Nam y Jeong Hoon Seo posan con la estatuilla a mejor canción por 'Golden' en 'K-Pop Demon Hunters' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles. EFE/ Armando Arorizo

‘Valor sentimental’ (1 premio)

La película noruega Valor sentimental ganó el Óscar a mejor película internacional, categoría en la que partía como una de las favoritas. La cinta estaba nominada además en otras siete categorías, incluida mejor película.

Dónde verla: disponible en Mubi.

‘Hamnet’ (1 premio)

La película Hamnet, que aspiraba a ocho premios de la Academia, obtuvo finalmente el galardón a mejor actriz para la intérprete irlandesa Jessie Buckley.

Dónde verla: Se encuentra en la cartelera de cines panameños.

Jessie Buckley (i), Michael B. Jordan y Amy Madigan posan con sus estatuillas en la ceremonia 98º de los premios Óscar. EFE/ Armando Arorizo

‘F1: La película’ (1 premio)

F1: The Movie, dirigida por Joseph Kosinski, obtuvo el premio a mejor sonido. La película está protagonizada por Brad Pitt como un piloto veterano de Fórmula 1, junto a Javier Bardem, quien interpreta al dueño de la escudería.

Dónde verla: disponible en Apple TV+.

La película F1: The Movie es un drama deportivo ambientado en el mundo de la Fórmula 1.

Bonus: La película brasileña El agente secreto, nominada a mejor película, mejor película internacional y mejor actor, no obtuvo galardones en la última edición de los premios, pero actualmente se encuentra en cartelera en salas de cine de Panamá.