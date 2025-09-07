Panamá, 08 de septiembre del 2025

    Nota de PrensaNOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.
    TENSIÓN

    Padrino López anuncia que Venezuela reforzará presencia militar en estados caribeños

    EFE
    Foto de archivo del ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. EFE/ Rayner Peña R.

    El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció este domingo un “refuerzo especial” de la presencia militar en cinco estados del país, ubicados, dijo, en la “fachada caribeña” y la “atlántica”, en momentos en que Estados Unidos ha ordenado una operación antidrogas en el Caribe, cerca de las aguas de esta nación suramericana.

    Padrino detalló en un video difundido en sus redes sociales que se movilizarán, por instrucción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “medios y fuerzas” para fortalecer la presencia en los estados de Zulia y Falcón (oeste), que describió como “una ruta del narcotráfico”, así como en la región insular de Nueva Esparta -integrada por las islas de Margarita, Coche y Cubagua-, en Sucre y Delta Amacuro, en el noreste del país.

    EFE

    Agencia de noticias

