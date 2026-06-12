Panamá, 12 de junio del 2026
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    Medio Oriente

    Pakistán anuncia un ‘texto definitivo’ del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos

    EFE
    Pakistán anuncia un ‘texto definitivo’ del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos
    El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, (Estados Unidos, Nueva York) EFE/Archivo

    El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este viernes que se ha alcanzado un “texto definitivo y consensuado” para un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.

    “Podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz y que Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos”, afirmó Sharif en X.

    “La paz nunca ha estado tan cerca como ahora”, agregó el jefe del Gobierno paquistaní.

    El anuncio llegó poco más de una hora después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, asegurara, también en X, que un “memorando de entendimiento” con Estados Unidos estaba cerca, añadiendo que los detalles del mismo se compartirán “en el momento oportuno”.

    Este mismo viernes, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que la firma de un acuerdo de paz podría celebrarse este fin de semana en Europa.

    Vance añadió que los términos de lo que Irán define como memorando de entendimiento tienen “el potencial de transformar la región y conducir a una paz duradera”.

    Pakistán se ha posicionado como un mediador clave en el conflicto que se desató en Oriente Medio el pasado 28 de febrero, logrando consensuar un alto el fuego entre Teherán y Washington a principios de abril.

    EFE

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