Panamá, 27 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENSIÓN

    Pakistán bombardea Kabul, la capital afgana, tras combates en la frontera

    EFE
    Pakistán bombardea Kabul, la capital afgana, tras combates en la frontera
    Un agente de seguridad de talibán revisa un vehículo en un puesto de control en Kabul, Afganistán, el 26 de febrero de 2026. EFE

    El Ejército pakistaní bombardeó Kabul, la capital de Afganistán, esta madrugada del viernes tras una jornada de intensos combates entre ambos países que se habían limitado hasta el momento a la frontera de facto.

    El portavoz del primer ministro de Pakistán para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, confirmó que Kabul está entre los “objetivos militares” atacados como respuesta a un operativo coordinado por los talibanes a lo largo de la denominada Línea Durand.

    El principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, también confirmó los ataques en un mensaje en X: “El cobarde ejército pakistaní ha llevado a cabo bombardeos en algunas áreas de Kabul, Kandahar y Paktia. Afortunadamente, no se registran víctimas”.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Luis Acevedo compró residencia de $821 mil con préstamo de la Caja de Ahorros. Leer más
    • La fiscal Ruth Morcillo solicita sentencia condenatoria para Jimmy Papadimitriu. Leer más
    • MEF desarrolla una plataforma digital para tramitar el pago del Cepanim. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este jueves 26 de febrero. Leer más
    • IMA anuncia puntos de venta de las Agroferias para este martes 24 y miércoles 25 de febrero de 2026. Leer más
    • Estado proyecta recibir $100 millones por administración transitoria de los puertos de Balboa y Cristóbal. Leer más
    • La fiscalía termina sus alegatos, con un llamado a castigar a Rodrigo Díaz, Carlos Duboy y los Rosas. Leer más