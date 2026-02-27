Pakistán bombardea Kabul, la capital afgana, tras combates en la frontera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ejército pakistaní bombardeó Kabul, la capital de Afganistán, esta madrugada del viernes tras una jornada de intensos combates entre ambos países que se habían limitado hasta el momento a la frontera de facto.

El portavoz del primer ministro de Pakistán para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, confirmó que Kabul está entre los “objetivos militares” atacados como respuesta a un operativo coordinado por los talibanes a lo largo de la denominada Línea Durand.

El principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, también confirmó los ataques en un mensaje en X: “El cobarde ejército pakistaní ha llevado a cabo bombardeos en algunas áreas de Kabul, Kandahar y Paktia. Afortunadamente, no se registran víctimas”.