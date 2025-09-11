Panamá condena ataque a Hamás en Catar; Mulino: ‘Eso no contribuye en nada’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió este jueves 11 de septiembre al reciente ataque del ejército israelí contra líderes de Hamás, que estaban reunidos en Catar como parte de las reuniones para llegar a un alto al fuego en Gaza.

El mandatario afirmó que Panamá condena y deplora esta acción militar y que el país siempre lo ha hecho.

“Panamá ha deplorado este tipo de situaciones. Como todos sabemos, se interrumpe, para los efectos prácticos, un proceso que avanzaba, bien o mal, de negociación con el grupo terrorista Hamás en Catar, para poner una acción violenta en el camino”, afirmó Mulino.

El pasado lunes 9 de septiembre, Israel informó que procedió con un ataque contra altos mandos de Hamás, que estaban en Doha, Catar.

Mulino destacó que el rol de Panamá en el Consejo de Seguridad ha sido muy puntual, y que el embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, Eloy Alfaro, estuvo compartiendo información sobre este tema. Adelantó que varias naciones van en la dirección de condenar este acto.

“Llamamos a la reflexión de Israel, y de cualquier país, de no incurrir en estos actos, que en alguna medida mueren mucha gente inocente. Panamá, claro que lo condena”, dijo Mulino en su habitual conferencia de prensa de los jueves.