    ATENTADO

    Panamá condena ataque contra la caravana presidencial en Ecuador

    José González Pinilla
    Daniel Noboa.

    Panamá condenó este martes 7 de octubre el ataque perpetrado contra la caravana presidencial en Ecuador, cuando se dirigía a un acto público.

    “Panamá llama al respeto y al orden constitucional”, señaló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se reitera que siempre es preferible dirimir las diferencias de forma pacífica y mediante el diálogo.

    Fotografía tomada de la cuenta oficial @Presidencia_Ec en la red social X donde se ve al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, saludando a algunas personas luego que la caravana donde se desplazaba a un evento fuera atacada por manifestantes. EFE/ @Presidencia_Ec

    “Solamente a través del entendimiento y la búsqueda de consensos será posible construir soluciones sostenibles y beneficiosas para toda la sociedad, permitiendo la reconciliación”, agrega el documento.

    En videos difundidos en redes sociales se observa a manifestantes lanzando piedras contra la caravana presidencial y causando daños a varios vehículos.

    El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, afirmó que no permitirá que “un poco de vándalos” impidan al Gobierno trabajar, en referencia a un grupo de manifestantes que —según denunció— intentó obstaculizar su llegada a un encuentro con estudiantes en el sur del país.

    El incidente ocurrió en medio del día 16 de protestas indígenas contra el alza del diésel y otras demandas sociales.

    José González Pinilla

    Editor


