Panamá condena ataque contra la caravana presidencial en Ecuador

Panamá condenó este martes 7 de octubre el ataque perpetrado contra la caravana presidencial en Ecuador, cuando se dirigía a un acto público.
“Panamá llama al respeto y al orden constitucional”, señaló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se reitera que siempre es preferible dirimir las diferencias de forma pacífica y mediante el diálogo.
“Solamente a través del entendimiento y la búsqueda de consensos será posible construir soluciones sostenibles y beneficiosas para toda la sociedad, permitiendo la reconciliación”, agrega el documento.
•Comunicado Oficial• Panamá condena ataque contra caravana presidencial en Ecuador y llama al respeto del orden democrático pic.twitter.com/X52bFShFG1— Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) October 8, 2025
En videos difundidos en redes sociales se observa a manifestantes lanzando piedras contra la caravana presidencial y causando daños a varios vehículos.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, afirmó que no permitirá que “un poco de vándalos” impidan al Gobierno trabajar, en referencia a un grupo de manifestantes que —según denunció— intentó obstaculizar su llegada a un encuentro con estudiantes en el sur del país.
El incidente ocurrió en medio del día 16 de protestas indígenas contra el alza del diésel y otras demandas sociales.
🇪🇨‼️ | URGENTE — El Gobierno de Ecuador denunció un intento de asesinato contra el Presidente Daniel Noboa, luego de que su caravana fuera atacada en Cañar. Cinco detenidos enfrentan cargos por terrorismo tras el fallido atentado, del que el mandatario salió ileso. pic.twitter.com/uHLNUZLOQz— UHN Plus (@UHN_Plus) October 7, 2025