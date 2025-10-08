Panamá condena ataque contra la caravana presidencial en Ecuador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá condenó este martes 7 de octubre el ataque perpetrado contra la caravana presidencial en Ecuador, cuando se dirigía a un acto público.

“Panamá llama al respeto y al orden constitucional”, señaló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se reitera que siempre es preferible dirimir las diferencias de forma pacífica y mediante el diálogo.

“Solamente a través del entendimiento y la búsqueda de consensos será posible construir soluciones sostenibles y beneficiosas para toda la sociedad, permitiendo la reconciliación”, agrega el documento.

•Comunicado Oficial• Panamá condena ataque contra caravana presidencial en Ecuador y llama al respeto del orden democrático pic.twitter.com/X52bFShFG1 — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) October 8, 2025

En videos difundidos en redes sociales se observa a manifestantes lanzando piedras contra la caravana presidencial y causando daños a varios vehículos.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, afirmó que no permitirá que “un poco de vándalos” impidan al Gobierno trabajar, en referencia a un grupo de manifestantes que —según denunció— intentó obstaculizar su llegada a un encuentro con estudiantes en el sur del país.

El incidente ocurrió en medio del día 16 de protestas indígenas contra el alza del diésel y otras demandas sociales.