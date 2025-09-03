Panamá será sede de Premios Juventud 2025 con Maluma, Carlos Vives y Grupo Niche

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ceremonia de los Premios Juventud 2025, uno de los galardones más influyentes en la música, la cultura pop y el entretenimiento latino, se realizará por primera vez fuera de Estados Unidos.

El evento se transmitirá en vivo el 25 de septiembre desde el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali) en la Ciudad de Panamá, a través de Univision, UniMás, Galavisión y ViX.

De acuerdo con la organización, este cambio de sede busca conmemorar el Mes de la Herencia Hispana desde Panamá, consolidando al país como un centro cultural y de entretenimiento de relevancia internacional.

Impacto de Premios Juventud 2025 en Panamá

Con más de 22 años de trayectoria, los Premios Juventud se han convertido en una plataforma clave para el lanzamiento de artistas como Maluma, Karol G, J Balvin, Sebastián Yatra, CNCO, Peso Pluma, Bad Bunny y Ángela Aguilar.

La edición 2025 promete una derrama económica significativa en sectores como hospitalidad, transporte, entretenimiento y seguridad, gracias a la llegada de más de 60 artistas, modelos e influencers internacionales, acompañados de equipos de disqueras, agencias y casas productoras.

Además, se estima la participación de más de 1,000 profesionales en la producción, junto con 40 artistas confirmados en tarima, según datos del Ministerio de Cultura compartidos a este medio.

Transmisión global

El evento tendrá distribución en múltiples países:

Estados Unidos : Univision, UniMás y Galavisión

Puerto Rico : Tele11

México : Las Estrellas

Venezuela : Venevisión

Centroamérica y el Caribe : Repretel, Retensa, Telesiete, Televicentro, TSC, Telemicro, Medcom (Panamá)

Canadá: TLN / Univision Canadá

Con esta cobertura, Premios Juventud se posiciona como uno de los eventos televisivos y digitales con mayor interacción en redes sociales del año.

Artistas confirmados

Entre los artistas ya anunciados están Grupo Niche y Carlos Vives, quienes debutarán juntos en la gala. También se presentarán Maluma, Camilo, Morat, Grupo Firme, Lola Índigo, Farruko y la catalana Bad Gyal, entre otros.

La premiación contará con un total de 231 nominados en 41 categorías (30 de música, tres de televisión y streaming, y ocho de redes sociales).

El espectáculo tendrá una duración de cuatro horas y contará con la participación de talento local panameño como presentadores e invitados especiales.

