Pascagoula, la refinería en la que se procesa el petróleo que Venezuela envía a Estados Unidos tras la caída de Maduro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Samira Hussain - Corresponsal de Negocios de la BBC; Nathalie Jimenez - BBC News

El Minerva Gloria está atracado en un muelle en la bahía Mississippi Sound, no muy lejos de las vastas reservas petroleras de Estados Unidos en el Golfo de México.

El buque —de 250 metros de longitud y pintado en colores azul marino y burdeos— transporta una preciada carga procedente de Venezuela que, hace apenas seis meses, habría sido imposible de traer a Estados Unidos: 400.000 barriles de petróleo crudo.

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Bajo el mandato de Nicolás Maduro, las exportaciones de crudo habían caído significativamente debido a la falta de inversión.

Posteriormente, llegaron las sanciones estadounidenses contra cualquier importación proveniente del país latinoamericano.

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump prometió aprovechar esas reservas después de que las fuerzas militares de EE.UU. capturaran a Maduro en una incursión nocturna sorpresa el pasado mes de enero.

El inmenso buque petrolero Minerva Gloria transportó 400.000 barriles de crudo venezolano a EE.UU. / James Cooke/BBC

Ahora el petróleo vuelve a fluir en Venezuela. En marzo, las exportaciones mensuales de crudo del país superaron el millón de barriles diarios; la primera vez que esto ocurre desde septiembre.

Mientras el mundo se tambalea ante el impacto en los precios globales de la energía provocado por el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, grandes compañías petroleras y gasíferas, como Chevron, están importando crudo venezolano en grandes cargamentos.

“Es un acontecimiento de gran importancia, no solo para Chevron, sino para toda la región del Golfo”, afirma Tim Potter.

Él es el director de la refinería de petróleo de Chevron en Pascagoula, Misisipi, la operación más grande de la compañía en EE.UU. Es, además, la única gran petrolera estadounidense que opera actualmente en Venezuela.

En conjunto, esto significa que Chevron puede extraer su propio petróleo venezolano, procesarlo por sí misma y hacerlo llegar directamente al consumidor estadounidense.

“Supone un incentivo bastante grande para que lo procesemos”, comenta Potter. “La refinería fue diseñada —y realizamos inversiones en ella— precisamente para procesar crudos pesados, como los provenientes de Venezuela”.

Esta misma semana, Chevron firmó dos acuerdos con el gobierno venezolano que le permitirán la expansión de sus operaciones de crudo extrapesado en un área de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Tim Potter, director de Chevron, afirma que el petróleo venezolano acabará provocando una caída en el precio de la gasolina en Estados Unidos. / James Cooke/BBC

“Crudo agrio”

El petróleo crudo venezolano es relativamente barato de adquirir debido a que su procesamiento resulta mucho más complejo. Es muy pesado, denso, oscuro y tiene un alto contenido de azufre, razón por la cual a menudo se le denomina “crudo agrio”.

Se utiliza para la producción de diésel, gasolina, combustible para aviones y otros productos derivados.

Actualmente, Chevron importa el equivalente a 250.000 barriles diarios de crudo venezolano, en promedio, según afirma Andy Walz, presidente de las divisiones de refinación, transporte y productos químicos de Chevron.

“Creemos que podemos incrementar esa cifra en otro 50%, es decir, alcanzar un volumen de entre 350.000 y 400.000 barriles diarios, considerando únicamente la cuota que corresponde a Chevron dentro de nuestra posición en Venezuela”.

Lo que Walz entiende por la “posición” de Estados Unidos en Venezuela es que, si bien Chevron es la única compañía estadounidense con capacidades de extracción en el país, existen otras empresas que adquieren petróleo venezolano directamente de los productores locales.

Asimismo, Chevron no es el único actor relevante en el ámbito de la refinación de petróleo en Estados Unidos. El país cuenta con 132 refinerías que operan procesando una mezcla de distintos tipos de crudo. De hecho, cerca del 70% de la capacidad de refinación estadounidense alcanza su máxima eficiencia operativa al procesar crudos más pesados.

Estados Unidos importa un volumen muy reducido de petróleo procedente de Oriente Medio —aproximadamente un 8% en el año 2025—. El incremento en las importaciones provenientes de Venezuela implica una mayor disponibilidad de crudo, lo cual debería traducirse en precios de la gasolina más asequibles para los conductores estadounidenses.

“Estados Unidos prácticamente no importa petróleo a través del estrecho de Ormuz, ni lo hará en el futuro; simplemente no lo necesitamos”, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, durante el discurso televisado que pronunció en hace unas semanas,

La refinería de petróleo de Chevron en Pascagoula, Misisipi, fue diseñada para procesar el petróleo pesado que se encuentra en Venezuela. / James Cooke/BBC

Precios en aumento

Sin embargo, muy cerca de la refinería de Chevron —en una gasolinera de la misma compañía— los precios en los surtidores siguen aumentando.

“Lo detesto”, dice David McQueen, un veterano jubilado de la guerra de Vietnam que depende de la Seguridad Social para su sustento. “El precio tiene que bajar, porque yo me estoy hundiendo con él”.

Cuando se le pregunta por qué sigue pagando tanto para llenar el tanque de su coche, a pesar de estar rodeado por las vastas reservas de petróleo de EE.UU., McQueen opina que el gobierno las está reteniendo “para mantener los precios altos”. Y añade: “Tenemos gasolina de sobra”.

En el surtidor de al lado, Donna llena su tanque con combustible por US$30. “Estoy conduciendo menos y gastando menos en otras cosas”. Sus nietos viven a unas pocas horas de distancia, pero ella no los ve con tanta frecuencia porque el viaje se ha vuelto demasiado costoso. “Hay que hacer lo que hay que hacer”.

El precio promedio de un galón de gasolina en esta parte de Misisipi sigue siendo más barato que el promedio nacional, según la Asociación Automovilística Estadounidense. Antes de la guerra en Irán, la gasolina costaba casi un dólar menos.

Donna dice que el alto precio del combustible significa que tiene que ver menos a sus nietos. / James Cooke/BBC

En ese mismo discurso televisado, el presidente Trump ensalzó la capacidad de producción petrolera de Estados Unidos. “Somos el principal productor de petróleo y gas del planeta, por no mencionar los millones de barriles que estamos obteniendo de Venezuela”.

Sin embargo, el acceso a esas vastas reservas petroleras aún no se ha traducido en precios más bajos para los estadounidenses. Esto se debe a que EE.UU. es tan susceptible a las fluctuaciones del mercado petrolero mundial como cualquier otro país.

“Si bien seguimos logrando que el crudo llegue a esta refinería gracias a nuestra fuente de suministro relativamente local, el precio general de ese crudo ha aumentado, ya que se rige por los mercados mundiales”, afirma Potter.

No obstante, Chevron confía en que su apuesta por el crudo venezolano acabará beneficiando a los consumidores. El conflicto con Irán simplemente está ocultando esos beneficios en este momento.

“Cuando la situación vuelva a la normalidad, ese suministro adicional proveniente de Venezuela se traducirá, de hecho, en precios más bajos para los estadounidenses. Así que sucederá en el futuro, aunque no esté surtiendo efecto ahora mismo”, señala Walz.

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